«Όχι»-της-ΕΚΤ-στην-Κομισιόν-για-το-δάνειο-140-δισ.-στην-Ουκρανία-από-παγωμένα-ρωσικά-assets

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αρνείται να εγγυηθεί δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ποσό που θα μπορούσε να είχε χρηματοδοτηθεί από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω σθεναρής βελγικής αντίστασης.

Σύμφωνα με τους Financial Times , η ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «παραβίασε την εντολή της» και έτσι βάζει στοπ τις προσπάθειες των Βρυξελλών.

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όριζε ότι οι χώρες της ΕΕ θα παρείχαν εγγυήσεις «προκειμένου να μοιραστούν τον κίνδυνο αποπληρωμής του δανείου» στην Ουκρανία. Ωστόσο, αξιωματούχοι που ρωτήθηκαν από τους FT δήλωσαν ότι οι χώρες δεν θα είναι σε θέση να αντλήσουν τα κεφάλαια γρήγορα, κάτι που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από την ΕΚΤ να ενεργήσει ως «δανειστής έσχατης ανάγκης» για την Euroclear για την αποτροπή κρίσης ρευστότητας.

Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την ΕΚΤ, η οποία, σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η πρόταση της Επιτροπής ισοδυναμούσε με παροχή άμεσης χρηματοδότησης σε κυβερνήσεις», μια πρακτική που απαγορεύεται στην ΕΕ.

«Η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την εκπλήρωση πιθανών υποχρεώσεων αποπληρωμής περιουσιακών στοιχείων προς την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο οποιουδήποτε πιθανού δανείου αποκατάστασης», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στους Financial Times. «Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο λεπτομερούς διασφάλισης αυτής της ρευστότητας βρίσκονται σε εξέλιξη».

Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες στους Financial Times.

Κρίσιμη Σύνοδος

Όλο το βάρος πέφτει πλέον στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους στις 18 – 19 Δεκεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παγώσει περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Βέλγιο, από την πλευρά του, αντιτίθεται στη χρήση ορισμένων εξ αυτών για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και ο πρωθυπουργός του, Μπαρτ ντε Βέβερ, κάλεσε τα άλλα κράτη μέλη να υπογράψουν «νομικά δεσμευτικές, άνευ όρων και αμετάκλητες» εγγυήσεις για την κατανομή του κινδύνου που σχετίζεται με την αποπληρωμή του δανείου.

Με πληροφορίες από FT, BFMTV