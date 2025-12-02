Σε συνέχεια της επιτυχημένης απόκτησης της Village Roadshow Operations Hellas, ο Όμιλος Antenna επεκτείνεται περαιτέρω με την εξαγορά των Options & Town Cinemas.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης απόκτησης της Village Roadshow Operations Hellas, ο Όμιλος Antenna επεκτείνεται περαιτέρω με την εξαγορά των κινηματογράφων Options & Town Cinemas, «σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πλέον, ο Όμιλος Antenna, διευρύνει το δίκτυό του σε 11 multiplex και 3 θερινούς κινηματογράφους με 94 αίθουσες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και ο Βόλος, συνεχίζοντας «τη δυναμική πορεία του στον χώρο της ψυχαγωγίας, με νέες επενδυτικές κινήσεις και καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες στο κοινό».

Ο Όμιλος Antenna θα αναβαθμίσει τους κινηματογράφους της Options & Town Cinemas, με τα πιο κορυφαία συστήματα εικόνας και ήχου, όπως έχει ήδη κάνει με τη Village Roadshow Operations Hellas, με πιο πρόσφατη την αίθουσα IMAX στα Village Cinemas στο Μαρούσι, που έχει αλλάξει τα δεδομένα του σινεμά στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να προσφέρει νέες, γρήγορες και προσωποποιημένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Η στρατηγική του Ομίλου Antenna στον τομέα της ψυχαγωγίας συμπεριλαμβάνει, παράλληλα, και την παραγωγή και διανομή ταινιών. H επίσης εταιρεία του Ομίλου, Iconic Films, προετοι??άζει ταινίες διεθνών προδιαγραφών, που, πέρα από κινηματογραφικές εμπειρίες, θα προσφέρουν στο κοινό και συναρπαστικό περιεχόμενο.

Ο Henning Tewes, CEO του Ομίλου Antenna, υπογράμμισε: «Η στρατηγική που έχουμε ορίσει για τον Όμιλο Antenna με τον Πρόεδρό μας, Θοδωρή Κυριακού, εστιάζει στον κλάδο της ψυχαγωγίας και στην πρόσβαση περισσότερων θεατών σε μοναδικές εμπειρίες, τόσο μέσα από τις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και μέσα από δυνατό και ποιοτικό περιεχόμενο. Με την εξαγορά αυτή διευρύνουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία μας στον τομέα της ψυχαγωγίας διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να ηγείται του κλάδου». Με ξεκάθαρο όραμα, συνεχείς επενδύσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες, ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να πρωτοπορεί στον χώρο της ψυχαγωγίας και να προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες στο κοινό.