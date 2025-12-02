BofA: Με ισχυρές προοπτικές μπαίνουν στο 2026 οι ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι

Με έντονη δυναμική ξεκινούν το 2026 οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Bank of America, η οποία διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο και προχωρά σε ανοδικές αναθεωρήσεις των τιμών στόχων για όλες τις συστημικές τράπεζες.

Η BofA προβλέπει διψήφια αύξηση κερδών έως το 2028, συνεχή ενίσχυση του ROTE και αποτιμήσεις που, παρά την ισχυρή επίδοση, παραμένουν ελκυστικές συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι νέες τιμές στόχοι της BofA

Eurobank: Σύσταση Buy – Τιμή στόχος: €4,86 (από €4,64) και περιθώριο ανόδου 43%

Τράπεζα Πειραιώς: Σύσταση Buy – Τιμή στόχος: €8,85 (από €8,01) και περιθώριο ανόδου 25%

Alpha Bank: Σύσταση Buy – Τιμή στόχος: €4,12 (από €3,90) και περιθώριο ανόδου 17%

Εθνική Τράπεζα: Σύσταση Neutral – Τιμή στόχος: €13,88 (από €13,04) και περιθώριο ανόδου 3%

Eurobank: Η κορυφαία επιλογή της BofA

Η Eurobank ξεχωρίζει ως το βασικό “top pick” της BofA, χάρη στο υψηλότερο ROTE στην ελληνική αγορά (18,1% για το 2027), στη διεύρυνση της παρουσίας της σε Κύπρο και Βουλγαρία, αλλά και στη θετική συνεισφορά από Eurolife και Ελληνική Τράπεζα.

Πειραιώς: Νέο rerating ενόψει

Η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει θετική αποτίμηση λόγω της σταθερής βελτίωσης στην ποιότητα ενεργητικού, της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής και της ηγετικής θέσης της σε χορηγήσεις και προμήθειες.

Alpha Bank: Όφελος από επεκτάσεις και συνεργασίες

Η BofA επισημαίνει ότι η Alpha ενισχύει το momentum της μέσα από την εξαγορά της Astro Bank και τη στρατηγική σύμπραξη με την UniCredit.

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρή αλλά με λιγότερους καταλύτες βραχυπρόθεσμα

Για την ΕΤΕ, ο οίκος διατηρεί πιο συντηρητική στάση, εξηγώντας ότι η επενδυτική της πορεία εξαρτάται κυρίως από την αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαιακού αποθέματος.

Η BofA παραμένει θετική για τον κλάδο καθώς οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν σταθερή άνοδο καθαρών εσόδων από τόκους, υψηλότερες προμήθειες και συνεχή μείωση του κόστους κινδύνου.

Επιπλέον, η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται ταχύτερα από την Ευρωζώνη σε ανάπτυξη, με το επενδυτικό κενό να παραμένει μεγάλο και τον εταιρικό δανεισμό να αποτελεί βασική πηγή τόνωσης.

Άνοδος διανομών προς τους μετόχους

Η BofA προβλέπει σημαντική αύξηση στα payouts ως το 2028, με την ΕΤΕ να μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%.

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Για το 2027 ο κλάδος διαπραγματεύεται στις 7,7 φορές τα κέρδη και στο 1,1 P/TBV – χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις κεφαλαίου συγκλίνουν.

Η BofA υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα τριετία όπου συνδυάζονται: ισχυρή ανάπτυξη, βελτίωση κεφαλαιακής ποιότητας, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους και αποτιμήσεις που εξακολουθούν να προσφέρουν «έκπτωση».