BriQ Properties: Τα μέλη του ΔΣ που συμμετείχαν στην επανεπένδυση μερίσματος

Η Εταιρεία BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι τα παρακάτω Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τέτοια πρόσωπα, απέκτησαν μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες πιστώθηκαν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων την 27.11.2025, με τιμή διάθεσης €2,83 ανά μετοχή, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025, δυνάμει της από 24.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε µε την απόφαση της από 29.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: