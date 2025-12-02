esm:-«Πράσινο-φως»-για-πρόωρη-αποπληρωμή-5,29-δισ.-ευρώ-ακριβών-διακρατικών-δανείων-από-το-α’-μνημόνιο

Στόχος της διάχυσης στο χρόνο των δόσεων που αποπληρώνονται είναι να δοθεί στο εξωτερικό το σήμα εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Το «πράσινο φως» έδωσε όπως αναμενόταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε μία ακόμα κίνηση πρόωρης αποπληρωμής ακριβών διακρατικών δανείων του α’ μνημονίου (GLF) τα οποία βοηθούν στην εξομάλυνση του προφίλ του ελληνικού χρέους.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την αρχή του έτους όπως είχε αναφέρει το Insider και ο στόχος της διάχυσης στο χρόνο των δόσεων που αποπληρώνονται είναι να δοθεί στο εξωτερικό το σήμα εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Από το ποσό αυτό, τα 2,51 δισ. ευρώ θα αποπληρώσουν πλήρως τα δάνεια που λήγουν το 2040 και 2041 -1,94 δισ. ευρώ και 571 εκατ. ευρώ αντίστοιχα- κι έτσι το «ημερολόγιο» των δανείων του GLF θα «κοντύνει» κατά δύο χρόνια, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2026.

Τα υπόλοιπα 2,71 δισ. ευρώ (από την προαναφερθείσα καταβολή) θα αποπληρώσουν αναλογικά τα δάνεια που λήγουν τα έτη 2033 έως 2039.

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αποπληρωμή των εν λόγω διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές για λήξεις από το 2026 έως το 2028, με την καταβολή 2,65 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 και 7,94 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι ο χρονικός ορίζοντας των λήξεων του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης εκτείνεται μέχρι το 2070, είναι τα επόμενα έτη να αντικαταστήσει σταδιακά τα δάνεια με ομόλογα, μέσω των αγορών.

Η ανακοίνωση ESM – EFSF

«Ο ESM και ο EFSF παραιτούνται από την υποχρέωση αποπληρωμής της Ελλάδας, επιτρέποντας μια τρίτη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF»

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής δανείων ESM/EFSF σε σχέση με μια πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για τη διενέργεια αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών της GLF, ένα αναλογικό ποσό της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ESM και του EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και το EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεούται να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς κανέναν από τους δύο οργανισμούς».

O Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF Πιερ Γκραμένια, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτιούμενη δημοσιονομική θέση της χώρας. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν δεσμευμένοι να υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους».

Οι παραιτήσεις και η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων χορηγήθηκαν ως απάντηση σε επίσημο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο της GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, για ένα συνολικό ποσό 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.

Η GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισεκατομμύρια παραμένουν επί του παρόντος εκκρεμή.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF έλαβε χώρα το 2024».