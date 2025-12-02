eurostat:-Άλμα-του-πληθωρισμού-στο-2,9%-τον-Νοέμβριο-στην-Ελλάδα

Στο 2,9% ανέρχεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, έναντι 1,6% τον Οκτώβριο και 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 3%.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).

Τον υψηλότερο πληθωρισμό για τον Νοέμβριο εμφανίζουν οι:

Εσθονία (4,7%)

Κροατία (4,3%)

Αυστρία (4,1%)

Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εμφανίζει η Κύπρος (0,2%).

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών (2,6% από 2,3% τον Οκτώβριο), ενώ στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός στο 0,8% και στην Ιταλία υποχώρησε σε 1,1% (από 1,3% τον Οκτώβριο).