    Euroxx: Δίνει τιμή-στόχο τα €7 για την μετοχή της Qualco – Σύσταση Overweight

    Η Euroxx ξεκινά την κάλυψη της Qualco Group με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 7 ευρώ ανά μετοχή, εκτίμηση που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 25,2%.

    Σύμφωνα με την ανάλυση, η Qualco αποτελεί κορυφαίο πάροχο τεχνολογίας και λύσεων στην Ελλάδα, καλύπτοντας τον πλήρη κύκλο πίστωσης για τον τραπεζικό και μη τραπεζικό τομέα. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εταιρεία εμφανίζει σταθερή αναπτυξιακή πορεία· με βάση τις προβλέψεις για το 2026, η μετοχή αποτιμάται σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 8,7x, επίπεδο που αντιστοιχεί σε discount 32% σε σχέση με συγκρίσιμες εταιρείες.

    Η Euroxx αναμένει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης CAGR εσόδων περίπου 14% και προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 13% για την περίοδο 2025–2028. Επισημαίνεται ότι η Qualco συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς, ενώ η δραστηριότητά της προβλέπεται να ωφεληθεί περαιτέρω από την επέκταση στον τομέα των ΤΠΕ.

    Δεδομένης της ιστορικής ικανότητας της εταιρείας να πραγματοποιεί εξαγορές που δημιουργούν αξία, η Euroxx θεωρεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη θα ενισχυθεί μέσω πρόσθετων συμπληρωματικών εξαγορών στον κλάδο του λογισμικού. Υπενθυμίζεται ότι η Qualco σκοπεύει να διαθέσει το 50% των καθαρών εσόδων από τη δημόσια προσφορά σε στρατηγικές εξαγορές, με στόχο τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της καθώς και της εγχώριας και διεθνούς παρουσίας της.

