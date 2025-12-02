ft:-Η-ΕΚΤ-φρενάρει-το-σχέδιο-της-ΕΕ-για-δάνειο-140-δισ.-ευρώ-προς-Ουκρανία-με-ρωσικά-assets

Η ΕΕ έχει «παγώσει» ρωσικά assets αξίας περίπου 210 δισ. ευρώ μετά από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Την άρνησή της να υποστηρίξει καταβολή δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, εξέφρασε η ΕΚΤ θέτοντας στον «αέρα» το σχέδιο αποζημίωσης του Κιέβου με παγωμένα ρωσικά assets. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Κομισιόν παραβιάζει τον ρόλο της με την πίεση στην ΕΕ να αυξάνεται, ενώ το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίση ρευστότητας, εν μέσω ρωσικών στρατιωτικών επιθέσεων και της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας των ΗΠΑ.

Η στάση της ΕΚΤ επιδεινώνει τη δυσκολία των Βρυξελλών να αντλήσουν το τεράστιο δάνειο με εγγύηση τα assets της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν «παγώσει» στο Euroclear, τον βελγικό όμιλο χρηματοοικονομικών υποδομών που παρέχει υπηρεσίες για διακανονισμό και ασφαλή φύλαξη (custody) τίτλων. Σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν, οι χώρες της ΕΕ θα παρέχουν κρατικές εγγυήσεις για να διασφαλίσουν ότι ο κίνδυνος αποπληρωμής του δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία θα είναι κοινός.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν ότι οι χώρες – μέλη δεν θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν τα χρήματα γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάτι που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις αγορές. Οι αξιωματούχοι ρώτησαν την ΕΚΤ εάν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης ανάγκης για την Euroclear Bank, τον δανειστικό βραχίονα του βελγικού ιδρύματος, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση ρευστότητας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ δήλωσαν στην Επιτροπή ότι αυτό ήταν αδύνατο, σύμφωνα με πηγές των FT. Η εσωτερική ανάλυση της ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Κομισιόν ισοδυναμούσε με την παροχή άμεσης χρηματοδότησης στις κυβερνήσεις, καθώς η κεντρική τράπεζα θα κάλυπτε τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των κρατών-μελών.

Αυτή η πρακτική, που ονομάζεται «νομισματική χρηματοδότηση» από τους οικονομολόγους, απαγορεύεται από τις Συνθήκες της ΕΕ, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε υψηλό πληθωρισμό και απώλεια της αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας. Η ΕΚΤ ξεκαθάρισε ότι «μια τέτοια πρόταση δεν εξετάζεται, καθώς πιθανότατα θα παραβίαζε το δίκαιο των Συνθηκών της ΕΕ που απαγορεύει τη νομισματική χρηματοδότηση».

Σε απάντηση στη στάση της ΕΚΤ, η Κομισιόν άρχισε να επεξεργάζεται εναλλακτικές προτάσεις που θα παρείχαν προσωρινή ρευστότητα για την υποστήριξη του δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα. Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόνα ανέφερε ότι η Επιτροπή βρίσκεται «σε στενή επαφή με την ΕΚΤ» από τα τέλη Οκτωβρίου και ότι η κεντρική τράπεζα «συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συζητήσεις» σχετικά με την πρόταση δανείου.

«Η εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για πιθανές υποχρεώσεις επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων στη ρωσική κεντρική τράπεζα αποτελεί σημαντικό μέρος ενός ενδεχόμενου δανείου επανορθώσεων», πρόσθεσαν οι πηγές. «Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ, τα κράτη-μέλη της και οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν πάντα να εκπληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης αυτής της ρευστότητας» κατέληξαν.