Jefferies: Αναβαθμίζει την Intralot – Νέα Δυναμική με BII και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

Η Intralot φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα εποχή, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη κάλυψη της αμερικανικής Jefferies για τη μετοχή της. Ο επενδυτικός οίκος επισημαίνει ότι μετά την ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive (BII), ο όμιλος αποκτά νέο μέγεθος και ποιότητα, συνδυάζοντας την ταχύτητα και το τεχνολογικό βάθος του iGaming με τη σταθερότητα των μακροχρόνιων συμβολαίων λοταρίας.

Η Jefferies ξεκινά την κάλυψη με σύσταση “αγορά” και τιμή-στόχο €1,35, ενώ στο θετικό σενάριο η τιμή μπορεί να φτάσει τα €2 (100% περιθώριο ανόδου) και στο αρνητικό σενάριο τα €0,65. Οι αναλυτές James Wheatcroft και Matthew Copeland σημειώνουν ότι η ενιαία δομή της Intralot παράγει έσοδα περίπου €1,1 δισ. και EBITDA €435 εκατ., μεγέθη που αναβαθμίζουν σημαντικά την εικόνα της εταιρείας.

Ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλαπλασιαστής κερδοφορίας

Η BII φέρνει στην Intralot μια αγορά υψηλής αποδοτικότητας, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιπροσωπεύει πλέον το 61% του προσαρμοσμένου κύκλου εργασιών, ενώ το χαρτοφυλάκιο παικτών χαρακτηρίζεται από υψηλή πιστότητα και recreational προφίλ. Τα EBITDA περιθώρια της BII πλησιάζουν το 40%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο του κλάδου, γεγονός που ενισχύει την κερδοφορία του ομίλου.

Παράλληλα, η Intralot διατηρεί ισχυρή παρουσία στη λοταρία με 49 συμβόλαια σε 40 δικαιοδοσίες, μέση διάρκεια 16 χρόνια και ιστορικό ανανεώσεων 89%.

Σταθερές ταμειακές ροές και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Το συνδυαστικό μοντέλο της Intralot προσφέρει ισορροπημένα οικονομικά μεγέθη. Οι ταμειακές ροές φτάνουν τα €380 εκατ., με μετατρεψιμότητα 88% και ελάχιστες επενδυτικές ανάγκες. Η εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτεί τις επεκτατικές κινήσεις της στις λοταρίες των ΗΠΑ, να μειώνει τη μόχλευση (2,5x EBITDA έως το 2028) και να διατηρεί πολιτική μερισμάτων με payout 35%.

Προσαρμογή στη νέα φορολογική πραγματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αύξηση του φόρου στο online gaming στο 40% επιβαρύνει κατά €127 εκατ. το EBITDA, αλλά η BII διαθέτει τα περιθώρια και τη δομή για να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης, μειώνοντας την επίπτωση κατά περίπου 60% έως το 2027. Η εταιρεία διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μικρότερων παικτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες.

Ευκαιρίες ανάπτυξης και ψηφιακό μέλλον

Η συμμετοχή της Intralot στον μεγάλο κύκλο ανανεώσεων συμβολαίων στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δύο δικά της και δώδεκα ανταγωνιστικά συμβόλαια, αντιπροσωπεύει πιθανή ευκαιρία €200 εκατ. EBITDA. Παράλληλα, η τεχνογνωσία της BII ενισχύει τις πιθανότητες της Intralot να διεκδικήσει νέα έργα στο iLottery, τη ταχύτερα αναπτυσσόμενη ψηφιακή υποκατηγορία της λοταρίας.

Η Jefferies καταλήγει ότι η συνδυαστική στρατηγική της Intralot δημιουργεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης με πολλαπλές διαστάσεις, συνδυάζοντας σταθερές ροές λοταρίας, υψηλά περιθώρια στο digital και μια συγκεντρωμένη αγορά με δυνατότητες κερδοφορίας και διεύρυνσης μεριδίων.