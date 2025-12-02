JP Morgan: Συνέχεια στο ράλι ανόδου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες – Τα top picks

Οι κορυφαίες επιλογές των αναλυτών περιλαμβάνουν τις Barclays, Natwest, Deutsche Bank, Societe Generale, CaixaBank, Standard Chartered και Erste Group Bank.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες τελούν σε ένα «τέλειο περιβάλλον» και θα συνεχίσουν να σημειώνουν άνοδο, σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan.

«Μπαίνουμε στο 2026 με μια συνεχή και επιβεβαιωμένη θετική στάση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες», τόνισαν σύμφωνα με το -, επικαλούμενοι την ανάταση της οικονομίας, σε συνδυασμό με σταθερά επιτόκια, πληθωρισμό και ανεργία.

Η αύξηση των επιχειρηματικών μεγεθών και οι επαναγορές μετοχών υποστηρίζουν επίσης τις προοπτικές, ανέφεραν, υπενθυμίζοντας πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες οδεύουν προς το 13ο συνεχόμενο τρίμηνο κερδών ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας διαθέτει τις καλύτερες επιδόσεις στη Γηραιά Ήπειρο μέχρι στιγμής φέτος, με ράλι 55% σε σύγκριση με άνοδο 13% για τον ευρύτερο πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600.

H τιμές για τις μετοχές των Societe Generale, Commerzbank, Banco Santander, BBVA και Unicaja Banco έχουν υπερδιπλασιαστεί το 2025.

Οι τίτλοι των ευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 33% έναντι άλλων τομέων και είναι καθ’ οδόν για περαιτέρω κέρδη, καθώς έχουν ισχυρές κεφαλαιακές θέσεις και με πρόβλεψη για αύξηση κερδών περίπου 6% ετησίως από το 2025 έως το 2027.

Οι κορυφαίες επιλογές των αναλυτών περιλαμβάνουν τις Barclays, Natwest, Deutsche Bank, Societe Generale, CaixaBank, Standard Chartered και Erste Group Bank.