oee:-Εκπαιδευτικό-επίδομα-1.900-ευρώ-σε-άνεργους-οικονομολόγους-για-κατάρτιση-πιστοποίηση

Για δεύτερη φορά, οι άνεργοι πτυχιούχοι οικονομολόγοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, λαμβάνοντας και εκπαιδευτικό επίδομα 1.900 ευρώ, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά:

Άνεργοι πτυχιούχοι οικονομολόγοι

Έως 29 ετών

Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

Από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (200 ώρες New Skills – εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών Soft Skills – οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Παράλληλα, παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με 12 συνεδρίες.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ακολούθων αντικειμένων κατάρτισης:

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οικονομική Ανάλυση

Διοίκηση και Διαχείριση έργου

Διαχείριση Αφερεγγυότητας

Εσωτερικός Έλεγχος

Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)

Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security).

Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.900 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ήδη σε εξέλιξη.