open-cosmos-aegean:-Οι-επτά-ελληνικοί-δορυφόροι-που-κατασκευάζει-στην-Παλλήνη

Η Ελλάδα σήμερα δεν αποκτά μόνο τους δικούς της δορυφόρους, αλλά και τις υποδομές, την τεχνολογία αιχμής και την τεχνογνωσία που της επιτρέπουν να εξελιχθεί σε κόμβο εξαγωγής προηγμένων διαστημικών συστημάτων και υπηρεσιών για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της Open Door εκδήλωσης της Δευτέρας, 1ης Δεκεμβρίου, όπου η Open Cosmos Αegean υποδέχθηκε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη εξέχοντες εκπροσώπους της Πολιτείας, της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στην εκδήλωση, στην οποία παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσιάστηκε το έργο που υλοποιεί η Open Cosmos Αegean στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και τα φιλόδοξα σχέδια για την περαιτέρω δυναμική της ανάπτυξη.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Η στρατηγική επιλογή να αυξήσουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ESA στα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία, αναβαθμίζει τις δυνατότητες συμμετοχής μας σε μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό διαστημικό γίγνεσθαι και φυσικά δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Δε μιλάμε πια για έναν στόχο, αλλά για έργα που υλοποιούμε στη βάση μιας συγκροτημένης στρατηγικής ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εγκατάσταση κορυφαίων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα, όπως η Open Cosmos που υλοποιεί ένα κρίσιμο μέρος του «Προγράμματος», αποτελεί πολλαπλασιαστή τεχνογνωσίας, καινοτομίας και παραγωγικών δυνατοτήτων. Το εγχώριο διαστημικό οικοσύστημα αναπτύσσεται και αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Πέντε δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» έχουν τεθεί με επιτυχία σε τροχιά από την Παρασκευή, παρέχοντάς μας πολύτιμα δεδομένα ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ήδη το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμοιράζει δορυφορικά δεδομένα που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με συνέπεια, ταχύτητα και σχέδιο συνεχίζουμε, ώστε όλα τα έργα του «Προγράμματος» να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων με το μέγιστο όφελος για το τεχνολογικό οικοσύστημα, την κοινωνία αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ευρύτερα».

Η συμμετοχή της OpenCosmos στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων

Η Open Cosmos υλοποιεί ένα κρίσιμο τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, κατασκευάζοντας 7 δορυφόρους τεχνολογίας αιχμής (από τους συνολικά 13 του εθνικού προγράμματος) εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη που περιλαμβάνουν clean rooms επιφάνειας 300 m² και δυνατότητες ολοκληρωμένης σχεδίασης, συναρμολόγησης, δοκιμών και λειτουργίας δορυφόρων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, η Open Cosmos έχει αναλάβει την κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία:

Δύο δορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση εικόνων με ευκρίνεια μικρότερη του ενός μέτρου.

Πέντε δορυφόρων εξοπλισμένων με συστήματα υψηλής ευκρίνειας πολυφασματικών και υπερφασματικών δεδομένων, απεικόνισης στο Υπέρυθρο Φάσμα Βραχέος Κύματος (SWIR), δεκτών Internet of Things (IoT) και αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification Systems – AIS).

Και οι επτά αυτοί δορυφόροι θα είναι διασυνδεδεμένοι με άλλους δορυφόρους και εξοπλισμένοι με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας τη μετάδοση πληροφοριών απευθείας από το διάστημα στη Γη σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η Open Cosmos Αegean έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία στην Ελλάδα ενός δορυφορικού επίγειου σταθμού για την παροχή υπηρεσιών τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Οι επτά δορυφόροι θα παρέχουν με την ανάπτυξή τους πολύτιμα δεδομένα ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Ελλάδας σε τομείς όπως:

Η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Η παρακολούθηση θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και η καταπολέμηση της ρύπανσης

Ο αποτελεσματικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας της γεωργίας και η εφαρμογή των προγραμμάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Η Ελλάδα εντάσσεται στο OpenConstellation – το πιο εξελιγμένο συνεργατικό σμήνος δορυφόρων στην Ευρώπη

Οι επτά ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο OpenConstellation, το καινοτόμο διεθνές συνεργατικό σμήνος της Open Cosmos που επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην παρατήρηση της Γης με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στο OpenConstellation προστίθεται σε ένα δίκτυο που σήμερα περιλαμβάνει την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα στην Ευρώπη – και αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο το σμήνος δορυφόρων της υποδομής, αντί να περιορίζεται μόνο στους δικούς της δορυφόρους.

Το OpenConstellation προσφέρει: