samsung-galaxy-z-trifold:-Λανσάρισε-τριπλά-αναδιπλούμενο-smartphone

Στην επίσημη παρουσίαση του τριπλά αναδιπλούμενου smartphone της προχώρησε η Samsung Electronics, σε μία προσπάθεια να ακολουθεί το ρυθμό καινοτομίας των ταχύτατα εξελισσόμενων ανταγωνιστών της.

Το πολυαναμενόμενο «Galaxy Z TriFold» θα κυκλοφορήσει στη Νότια Κορέα στις 12 Δεκεμβρίου, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια χώρες όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε δελτίο τύπου. Το smartphone θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το Galaxy Z Trifold θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε ένα χρώμα -Crafted Black- με 16GB μνήμης και 512GB αποθηκευτικού χώρου, με την τιμή του να υπολογίζεται στα 2.449 δολάρια.

Η συσκευή χρησιμοποιεί δύο μεντεσέδες από τιτάνιο που αναδιπλώνονται προς τα μέσα για να ανοίξει σε μια οθόνη 10 ιντσών – λίγο μικρότερη από την οθόνη 11 ιντσών του iPad 11ης γενιάς – ενώ διαθέτει ανάλυση 2160 x 1584.

Όταν τα πάνελ οθόνης είναι διπλωμένα, η συσκευή έχει πάχος 12,9 χιλιοστά, ελαφρώς μεγαλύτερο από τα 12,1 χιλιοστά του Galaxy Z Fold6 και τα 8,9 χιλιοστά του Galaxy Z Fold7.

«Το πρώτο τριπλό μοντέλο της Samsung θα κυκλοφορήσει σε πολύ περιορισμένο όγκο, αλλά η ποσότητα δεν είναι ο στόχος», δήλωσε η Λιζ Λι, αναπληρώτρια διευθύντρια της Counterpoint Research στο CNBC.

«Με την ανταγωνιστική δυναμική να αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά το 2026, ειδικά με την αναμενόμενη είσοδο της Apple στην κατηγορία των πτυσσόμενων συσκευών, η Samsung τοποθετεί αυτήν τη συσκευή ως πιλοτικό πρόγραμμα πολλαπλών εφαρμογών για να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην τεχνολογία» τόνισε.

Το TriFold διαθέτει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας της Samsung μεταξύ των πτυσσόμενων μοντέλων της, που πλέον έφτασαν τα 16, και υποστηρίζει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση που φτάνει το 50% σε 30 λεπτά.

