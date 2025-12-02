Wall Street: Συγκρατημένα κέρδη με ώθηση από τα crypto – Έσπασε το φράγμα των $90.000 το Bitcoin

Οι αγοραστές επικράτησαν στη Wall Street και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με κέρδη σήμερα, Τρίτη (2/12), καθώς η άνοδος του Bitcoin και οι τεχνολογικές μετοχές έδωσαν την αναγκαία ώθηση.

Η απόπειρα των επενδυτών να αφήσουν πίσω τους την κακή «πρεμιέρα» του μήνα αποτυπώθηκε στο ταμπλό με την άνοδο του Dow Jones κατά 0,39% στις 47.474,46 μονάδες, του Nasdaq κατά 0,59% στις 23.413,67 μονάδες και του S&P 500 κατά 0,24% στις 6.829,08 μονάδες.

Εντυπωσιακό «άλμα» στα crypto

Εν τω μεταξύ, το Bitcoin καταγράφει, το βράδυ της Τρίτης (2/12), σημαντικά κέρδη της τάξης του 5,54% που το φέρνουν στα 91.270 δολάρια και ανεβάζουν την κεφαλαιοποίησή του στα 1,82 τρισ. δολάρια.

Τα alts ακολουθούν, μπαίνοντας κι εκείνα σε τροχιά ανόδου, με το Ethereum να κερδίζει σχεδόν 7% στα 2.985,76 δολάρια και το Solana να σημειώνει «άλμα» κοντά στο 10,2% που το φέρνει στα 139,04 δολάρια. Το XRP ενισχύεται με +7,17% στα 2,18 δολάρια και το Cardano διαπραγματεύεται στο 0,4370 δολάριο με εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 14,3%, ενώ το Dogecoin, με +7,82%, φτάνει το 0,1459 δολάριο.

Το Monero πηγαίνει – ως συνήθως – ανάποδα με οριακές απώλειες 0,06% στα 401,66 δολάρια και το Shiba Inu ευθυγραμμίζεται με το θετικό κλίμα κερδίζοντας 5,59% στο 0,000008474, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 7,17% στα 82,9 δολάρια.

Με ώθηση από τα κέρδη, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 3,18 τρισ. δολάρια, κερδίζοντα σχεδόν 5,5% σε επίπεδο 24ώρου.

Στήριξη από την τεχνολογία

Ο άλλος πυλώνας που στηρίζει τα σημερινά κέρδη της Wall Street είναι οι εταιρείες τεχνολογίας και ιδίως οι μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η Oracle και η Nvidia, που βγήκαν κερδισμένες από τη σημερινή συνεδρίαση.

Σε επίπεδο μετοχών, η Βoeing οδήγησε τα κέρδη των μετοχών του Dow Jones, με άλμα κοντά στο 10%, καθώς ο οικονομικός διευθυντής της δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει αύξηση των παραδόσεων των αεροσκαφών 737 και 787 το 2026, με αποτέλεσμα να επιστρέψει σε θετικές ταμειακές ροές μέσα στη νέα χρονιά.

Ανοδικά κινήθηκε και η Amazon μετά την ανακοίνωση ότι τα νέα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης Trainium 3 είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, απειλώντας την κυριαρχία των Nvidia και Google, ενώ στις κερδισμένες ήταν και η Apple, που κατέγραψε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα 287,40 δολάρια, μετά από αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της στα 325 δολάρια από τη Loop Capital.

Από την άλλη, η Procter & Gamble υποχώρησε μετά τη δήλωση του οικονομικού διευθυντή της, ο οποίος προειδοποίησε για «δυσκολότερο περιβάλλον» στις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Πιέσεις δέχτηκε και η Tesla μετά τη εκτίμηση ότι η μετοχή της είναι «υπερβολικά υπερτιμημένη».

Προσεκτικοί και επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Οι βασικοί δείκτες είχαν ξεκινήσει την εβδομάδα (και τον μήνα) με χασούρα, αφού το επενδυτικό κλίμα ήταν βαρύ, εξαιτίας των ανησυχιών για επίμονο πληθωρισμό, υψηλές αποτιμήσεις και ενδεχόμενη κόπωση από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, παρά τα σημερινά κέρδη, οι επενδυτές δεν έχουν ξεχάσει πως πρέπει να «φυλάγονται», πράγμα που αποτυπώθηκε και στις διακυμάνσεις της σημερινής συνεδρίασης.

Χαρακτηριστικό είναι πως στον S&P 500, παρόλο που ο δείκτης βγήκε νικητής για έκτη συνεδρίαση, οι περισσότερες μετοχές κινήθηκαν πτωτικά.

«Παρόλο που οι δείκτες εύρους και τάσης εμφάνισαν κάποια βελτίωση, απαιτείται περισσότερος χρόνος και περισσότερα τεχνικά στοιχεία για να υπάρξει σήμα αγοράς στην αγορά μετοχών», επεσήμανε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler.

Η επιφυλακτικότητα αποτυπώθηκε και στις αγορές ομολόγων, όπου το 10ετές έπεσε στο 4,08% και το 2ετές στο 3,51%.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Fed στις 10 Δεκεμβρίου, όπου οι αγορές τιμολογούν με πιθανότητα άνω του 87% μια μείωση επιτοκίων, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τα επίπεδα στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Βέβαια, όσο κι αν οι επενδυτές δίνουν περισσότερες πιθανότητες στο ότι η Fed θα αποφασίσει να συνεχίσει τη νομισματική χαλάρωση, το θολό τοπίο στα δημοσιονομικά, αλλά και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, με τον επόμενο πρόεδρό της να είναι προ των πυλών, δεν παύουν να είναι παράγοντες που τους προκαλούν ανησυχία.

Ακόμη, στο επίκεντρο βρίσκεται και η νέα έκθεση για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα που θα δημοσιεύσει η ADP την Τετάρτη, καθώς και η μέτρηση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή. Η μέτρηση αυτή αποτελεί τον «αγαπημένο» δείκτη της Fed, επομένως έχει πολλή σημασία.

Πτωτικά πετρέλαιο και χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 1,3% στα 62,35 δολάριο ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 1,3% στα 58,53 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 1,1% στα 4.226 δολάριο ανά ουγγιά.