WSJ: Η πράσινη eνεργειακή «φρενίτιδα» της Ευρώπης μείωσε τις εκπομπές — Αλλά γονάτισε την Οικονομία της

Η πολιτική συναίνεση ραγίζει, η βιομηχανία παραπαίει και έργα υψηλού προφίλ αναβάλλονται εξαιτίας μερικών από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί παρουσίασαν την πράσινη μετάβαση της ηπείρου στους ψηφοφόρους ως μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν (win-win): Οι πολίτες θα επωφελούνταν από πράσινες θέσεις εργασίας και φθηνή, άφθονη ηλιακή και αιολική ενέργεια, παράλληλα με μια απότομη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η υπόσχεση έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό δαπανηρή για τους καταναλωτές και επιζήμια για την οικονομία.

Η Ευρώπη πέτυχε τη μείωση των εκπομπών άνθρακα περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή — κατά 30% από τα επίπεδα του 2005, σε σύγκριση με μείωση 17% για τις ΗΠΑ. Όμως, στην πορεία, η βιασύνη προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλε στην εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου.

Η Γερμανία έχει πλέον τις υψηλότερες τιμές οικιακού ηλεκτρισμού στον ανεπτυγμένο κόσμο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τις υψηλότερες τιμές βιομηχανικού ηλεκτρισμού, σύμφωνα με ανάλυση 28 μεγάλων οικονομιών από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Η Ιταλία ακολουθεί από κοντά. Οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις βαριές βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν περίπου διπλάσιες από αυτές στις ΗΠΑ και 50% υψηλότερες από την Κίνα. Οι τιμές ενέργειας έχουν επίσης γίνει πιο ασταθείς καθώς αυξήθηκε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών.

Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε επιλεγμένες χώρες το 2024 (σεντς ανά κιλοβατώρα)

Χώρα Βιομηχανική Τιμή Οικιακή Τιμή Ην. Βασίλειο 33,8 38,6 Ιταλία 29,8 38,5 Γερμανία 26,7 42,5 Πολωνία 25,4 25,1 Γαλλία 20,7 30,0 Ισπανία 16,9 28,6 Ιαπωνία 16,8 21,0 Νότια Κορέα 14,0 13,0 Σουηδία 11,2 21,7 Καναδάς 9,4 13,1 ΗΠΑ 8,1 16,4

Αυτό σακατεύει τη βιομηχανία και περιορίζει την ικανότητα της Ευρώπης να προσελκύσει βασικούς οικονομικούς οδηγούς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία απαιτεί φθηνή και άφθονη ενέργεια. Η στροφή αυτή προσθέτει επίσης ένα σοκ κόστους διαβίωσης για τους καταναλωτές, το οποίο τροφοδοτεί την υποστήριξη προς τα αντισυστημικά κόμματα, τα οποία παρουσιάζουν την πράσινη μετάβαση ως ένα ελίτ σχέδιο που βλάπτει τους εργαζόμενους, την πλειοψηφία των καταναλωτών και τις περιφέρειες.

Οι αναλυτές ενέργειας λένε ότι έχει στρατηγική λογική για μια ήπειρο που στερείται τον άφθονο πλούτο πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ και άλλων περιοχών, να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειάς της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Ισπανία (που είναι ευλογημένη με άφθονη ηλιοφάνεια) ή στις σκανδιναβικές χώρες (με άφθονη υδροηλεκτρική ενέργεια), η μετάβαση φαίνεται ελπιδοφόρα. Η εξάρτηση της Γαλλίας από την πυρηνική ενέργεια τη βοηθά να κρατά το κόστος χαμηλά.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, η μετάβαση κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ, ενισχύοντας την οικονομική στασιμότητα.

«Αιμορραγούμε βιομηχανικά», δήλωσε ο Dieter Helm, καθηγητής οικονομικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η βρετανική εταιρεία χημικών Ineos δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα κλείσει δύο εργοστάσια στη δυτική Γερμανία λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους. Πρόσφατα, η Exxon-Mobil ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το χημικό της εργοστάσιο στη Σκωτία και απείλησε να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή βιομηχανία χημικών, λέγοντας ότι οι πράσινες πολιτικές την κατέστησαν μη ανταγωνιστική.

Σε όλη την ήπειρο, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια έχει μειωθεί τα τελευταία 15 χρόνια, εν μέρει επειδή η ενέργεια είναι τόσο ακριβή.

Το πρόβλημα των Data Centers και των Δικτύων

Στην Ιρλανδία, ο διαχειριστής του κρατικού δικτύου επέβαλε ουσιαστικά μορατόριουμ στα νέα κέντρα δεδομένων (data centers) —τα οποία υποστηρίζουν το cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη— μέχρι το 2028, αφού τα υπάρχοντα κέντρα απορρόφησαν πάνω από το ένα πέμπτο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας πέρυσι.

Ο Jerome Evans, διευθύνων σύμβουλος ενός φορέα εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων στη Γερμανία, επιδίωξε να επεκτείνει τα δύο κέντρα του στη Φρανκφούρτη. Ο τοπικός πάροχος ενέργειας του είπε ότι θα έπρεπε να περιμένει μια δεκαετία, μέχρι το 2035, για την ενέργεια που απαιτείται.

Ορισμένες από τις υψηλές τιμές ενέργειας της Ευρώπης δεν οφείλονται στους φορείς χάραξης πολιτικής ή στην πράσινη μετάβαση. Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν μετά την πανδημία και ξανά μετά τη δραστική μείωση των εισαγωγών ρωσικού αερίου από την Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ένα καλό μέρος της αύξησης οφείλεται στη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές, λένε στελέχη επιχειρήσεων και ορισμένοι οικονομολόγοι.

Ενώ ο ήλιος και ο άνεμος είναι δωρεάν, η αξιοποίησή τους συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης σε μπαταρίες και τεράστιας εφεδρικής χωρητικότητας. Αυτά τα πρόσθετα κόστη, που συγκαλύπτονται από επιδοτήσεις και φόρους άνθρακα, σημαίνουν ότι οι τιμές ενέργειας σε μέρη όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλότερες από άλλες χώρες για χρόνια.

Η Aurora Energy Research εκτιμά ότι ένα σύστημα «καθαρής ενέργειας» στο Ηνωμένο Βασίλειο θα άρχιζε να εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς μόνο από το 2044. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στη Γερμανία. Μέχρι τότε, η οικονομική ζημιά στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι σοβαρή.

Η πολιτική συναίνεση ραγίζει

Ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που αντιτίθενται στους στόχους και τις επιδοτήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κερδίζουν υποστήριξη. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποφάσισε πρόσφατα να κατασκευάσει νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Έργα μηδενικών εκπομπών (net-zero) υψηλού προφίλ αναβάλλονται ή ακυρώνονται, ιδίως εκείνα που αφορούν το πράσινο υδρογόνο.

«Δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά, στον κορυφαίο παγκόσμιο ανταγωνισμό, να οδηγείσαι ιδεολογικά στον τρόπο που αποφασίζεις για το ενεργειακό σύστημα», δήλωσε η Ebba Busch, αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Ενέργειας της Σουηδίας.

«Χωρίς ενέργεια δεν έχουμε βιομηχανία και χωρίς βιομηχανία δεν έχουμε άμυνα», είπε.

Η Στρατηγική του «Ή»

Η Ευρώπη ακολούθησε διαφορετική στρατηγική από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία ακολούθησαν μια στρατηγική του «και»: Αναπτύσσουν επιθετικά τις ανανεώσιμες πηγές και ταυτόχρονα κατασκευάζουν σταθμούς ορυκτών καυσίμων σε μεγάλη κλίμακα.

Η Ευρώπη ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό μια στρατηγική του «ή»: Έτρεξε να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα με ηλιακή, αιολική ενέργεια και βιομάζα, φορολογώντας βαριά τον άνθρακα, επιδοτώντας τις ανανεώσιμες πηγές και κλείνοντας δεκάδες εργοστάσια ορυκτών καυσίμων.

Η Βρετανία έγινε πέρυσι η πρώτη μεγάλη βιομηχανική χώρα που έκλεισε όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα. Το αποτέλεσμα ήταν να περικοπεί μια σημαντική πηγή ενέργειας προτού κάποια άλλη είναι πλήρως λειτουργική.

Πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές και επιχειρήσεις βρίσκονται τώρα παγιδευμένοι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Εξαρτώνται ακόμα από τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, ενώ επωμίζονται και μεγάλα αρχικά κόστη για την αναβάθμιση των δικτύων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι μισοί καταναλωτές σχεδιάζουν να περιορίσουν τη χρήση ενέργειας αυτόν τον χειμώνα, καθώς παλεύουν με χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 80% υψηλότερες από τις ΗΠΑ.

Οι πολιτικές αυτές θα μπορούσαν ακόμη και ακούσια να οδηγήσουν σε υψηλότερες εκπομπές παγκοσμίως. Εάν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια κλείσουν λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, η παραγωγή τους είναι πιθανό να αντικατασταθεί από εισαγωγές από μέρη όπως η Κίνα, όπου το αποτύπωμα άνθρακα είναι πολύ υψηλότερο.

Αθετημένες Υποσχέσεις

Δεν υποτίθεται ότι θα γινόταν έτσι. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε το 2020 ότι η χώρα θα γινόταν η «Σαουδική Αραβία του ανέμου». Το Εργατικό Κόμμα υπόσχεται μείωση λογαριασμών, αλλά στελέχη ενέργειας κατέθεσαν πρόσφατα ότι οι λογαριασμοί πιθανότατα θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 20% σε πραγματικούς όρους μέχρι το 2030, επικαλούμενοι το κόστος του νέου δικτύου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αιολικό πάρκο Seagreen στη Σκωτία. Πέρυσι, οι 114 τουρμπίνες του αποσυνδέθηκαν περισσότερο από το 70% του χρόνου, καθώς το δίκτυο δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ενέργεια. Οι Βρετανοί καταναλωτές πλήρωσαν 2,7 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι για να «εξισορροπήσουν» το δίκτυο — ένα κόστος που αναμένεται να φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια λίρες έως το 2030.

«Πολύ ξεκάθαρα, το κόστος της μετάβασης δεν έχει ποτέ ομολογηθεί ή αναγνωριστεί», δήλωσε ο Gordon Hughes, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Υπάρχει μια τεράστια ανειλικρίνεια».

Η Goldman Sachs Research αναμένει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει έως και 3 τρισ. ευρώ στην παραγωγή ενέργειας και στις υποδομές τα επόμενα 10 χρόνια.

Περιμένοντας το σημείο καμπής

Οι υποστηρικτές των ανανεώσιμων πηγών υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές είναι μεταβατικές.

Ωστόσο, ορισμένοι εξέχοντες οικονομολόγοι και στελέχη της βιομηχανίας αμφιβάλλουν πρόσφατα για το αν οι ανανεώσιμες πηγές θα γίνουν ποτέ φθηνότερες σε μέρη όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι ευλογημένα με άφθονη ηλιοφάνεια. Οι χερσαίες ανεμογεννήτριες στη Γερμανία παράγουν περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής θεωρητικής τους απόδοσης. Τα ηλιακά πάνελ στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν μόνο περίπου το 10% της θεωρητικής τους απόδοσης.

«Δεν έχω δει κανένα σχέδιο που να διευκολύνει την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στην κεντρική Ευρώπη με ανταγωνιστικό κόστος», δήλωσε ο Miguel López, CEO του γερμανικού βιομηχανικού κολοσσού Thyssenkrupp.

Ο Peter Huntsman, CEO της εταιρείας χημικών Huntsman, δήλωσε ότι πριν από 20 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πιο ανταγωνιστική τοποθεσία παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία πούλησε τα περισσότερα περιουσιακά της στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μειώνοντας το προσωπικό της από πάνω από 2.000 σε περίπου 70.

«Ολόκληρη η αλυσίδα αξίας έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο Huntsman.