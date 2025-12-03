Ήπιες-ανοδικές-τάσεις-στις-Ευρωαγορές-εν-αναμονή-των-αποφάσεων-της-fed

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ιδιαίτερα οι περιφερειακοί δείκτες έκλεισαν ανοδικά την Τετάρτη (3/12), καθώς οι παγκόσμιες αγορές κινούνται προς τα πάνω.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε σχεδόν 0,1% υψηλότερα στις 576,13 μονάδες, με τους κύριους κλάδους και τις αγορές να παρουσιάζουν μικτές τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο γαλλικός CAC έκλεισε ανοδικά κατά 0,16% στις 8,087.92 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,12% στις 23,682.45 μονάδες. Αντίστοιχα μικρή πτώση κατέγραψε και ο βρετανικός FTSE κατά 0,14% στις 9,688.60 μονάδες.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με κέρδη 0,68% στις 16,585.70 μονάδες. Κέρδη κατέγραψε και ο πορτογαλικός PSI 0,12% στις 8,219.65 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρία και ο ιταλικός MIB καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,02% στις 43,365.00 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι άνοδος αυτή ακολουθεί την ανάκαμψη των βασικών δεικτών στις ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης και τη γενικευμένη άνοδο των αγορών Ασίας-Ειρηνικού κατά τη διάρκεια της νύχτας – μετά από κάποιες απώλειες στην αρχή της εβδομάδας.

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη της Wall Street την Τρίτη σημειώθηκαν λόγω της ανόδου των μετοχών τεχνολογίας, όπως η Nvidia, και της ανόδου του bitcoin, μία ημέρα μετά το χειρότερο ημερήσιο ρεκόρ του κορυφαίου κρυπτονομίσματος από τον Μάρτιο.

Οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones βρέθηκαν σε θετικό έδαφος την Πέμπτη, παρά τη σχετική αδυναμία στις τεχνολογικές μετοχές που επηρέασε τον Nasdaq. Οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα μιας εορταστικής ανόδου μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ο Δεκέμβριος παραδοσιακά είναι ευνοϊκός για τις αμερικανικές μετοχές και επειδή ο Νοέμβριος ήταν αρνητικός, με ρευστοποιήσεις να μειώνουν τις αποτιμήσεις ορισμένων υπερτιμημένων μετοχών.

Ατομικές μετοχές

Στο μέτωπο των μετοχών, η μητρική εταιρεία της Zara, Inditex, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για εννέα μήνες την Τετάρτη, με αύξηση 10,6% στις πωλήσεις σε προσαρμοσμένη βάση νομισμάτων μεταξύ 1 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο 10%. Η ισπανική εταιρεία σημείωσε ότι οι συλλογές φθινοπώρου και χειμώνα «συνεχίζουν να έχουν καλή αποδοχή».

Από την άλλη, η ομάδα γρήγορης μόδας -που περιλαμβάνει και τις μάρκες Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear και Stradivarius- ανέφερε ότι οι πωλήσεις σε προσαρμοσμένη βάση νομισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 9,8 δισ. ευρώ (11,4 δισ. δολάρια) το τρίμηνο, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,9% στα 3,2 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές της εταιρείας στη Μαδρίτη έχουν υποαποδώσει σε σχέση με τον δείκτη Stoxx 600 φέτος, με πτώση σχεδόν 7% από την αρχή του έτους, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από φθηνές μάρκες όπως η κινεζική Shein και η Temu.

«Αποτελεί ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο αποτελεσμάτων από την Inditex, με ισχυρή δραστηριότητα στο δεύτερο μέρος του τρίτου τριμήνου», σχολίασε ο αναλυτής της Barclays, Matthew Clements, σε σημείωμά του. Η σημαντική επέκταση του μικτού περιθωρίου και η ισχυρή έναρξη του τρέχοντος τριμήνου, που περιλάμβανε και την Black Friday, παρέχει σιγουριά ενόψει του 2026, πρόσθεσε.

Στη Γερμανία τώρα, η εταιρεία μόδας Hugo Boss ενημέρωσε την Τετάρτη για τις εκτιμήσεις της, καθώς υλοποιεί στρατηγική αναδιάρθρωση για να «ανοίξει τον δρόμο για κερδοφόρα ανάπτυξη». Η εταιρεία αναμένει τα κέρδη προ φόρων και τόκων να φτάσουν μεταξύ 300 και 350 εκατ. ευρώ το 2026 και προβλέπει μείωση των πωλήσεων βραχυπρόθεσμα, προειδοποιώντας για μια δύσκολη χρονιά. Οι μετοχές της έκλεισαν σχεδόν 10% χαμηλότερα.

Η Smiths Group, βρετανική εταιρεία μηχανικής του δείκτη FTSE-100, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα πουλήσει ορισμένες από τις θυγατρικές της. Την Τετάρτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το τμήμα ελέγχου αποσκευών Smiths Detection θα πωληθεί στην ιδιωτική επενδυτική εταιρεία CVC Capital για 2 δισ. λίρες (2,65 δισ. δολάρια). Οι μετοχές της Smiths Group έκλεισαν σχεδόν 1% υψηλότερα. Η πώληση αυτή ακολουθεί τη πρόσφατη πώληση της μονάδας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Smiths Interconnect, που επικεντρώνεται σε αμυντικές και ιατρικές εφαρμογές.

Οι μετοχές της βρετανικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Drax Group έκλεισαν την Τετάρτη 4,4% υψηλότερα, καθώς προχώρησε στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο. Η εταιρεία αγόρασε 76.241 δικές της μετοχές στις 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με αρχεία του LSE.

Οι μετοχές της ολλανδικής αεροδιαστημικής και αμυντικής εταιρείας Airbus, που είναι εισηγμένη στο Φρανκφούρτη, αυξήθηκαν κατά 4%, καθώς η εταιρεία μείωσε τον στόχο παράδοσης αεροσκαφών λόγω «προβλήματος ποιότητας σε πάνελ ατράκτου προμηθευτή, που επηρεάζει τη ροή παραδόσεων της οικογένειας A320», επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές. Τώρα αναμένει να παραδώσει 790 εμπορικά αεροσκάφη φέτος, μείωση 30 αεροσκαφών.

Οι μετοχές της Stellantis, ιδιοκτήτη της Jeep, ενισχύθηκαν κατά 7,7% μετά την αναβάθμιση της μετοχής σε «Αγορά» από την ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS, η οποία συνιστά στους επενδυτές να στηρίξουν την «αμερικανική επιστροφή» της εταιρείας. Η UBS εκτιμά ότι η Stellantis θα ανακτήσει περίπου 120 μονάδες βάσης μεριδίου αγοράς σε ετήσια βάση το 2026, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από την χαλάρωση των προδιαγραφών εκπομπών στις ΗΠΑ και από εσωτερικά μέτρα μείωσης κόστους.

Το Reuters ανέφερε την Τρίτη, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται να προτείνει μεγάλη αναθεώρηση των προτύπων κατανάλωσης καυσίμων της εποχής Μπάιντεν, γεγονός που θα διευκόλυνε τους κατασκευαστές να πωλούν οχήματα με κινητήρες βενζίνης.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές αναμένουν τώρα την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές αποτιμούν περίπου 89% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτή, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.