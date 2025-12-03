Απλήρωτοι-φόροι-7,2-δισ.-ευρώ-το-δεκάμηνο

Στα 7,26 δισ. ευρώ ανέρχονται οι φόροι τους οποίους άφησαν απλήρωτους οι φορολογούμενοι κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τον Οκτώβριο οι νέες φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του «νέου» χρέους

Συνολικά το «νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος (συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών) που δημιουργήθηκε από τις αρχές του έτους έως τον Οκτώβριο ανήλθε σε 7,797 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 17,14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (6,656 δισ. ευρώ).

Εστιάζοντας αποκλειστικά στις φορολογικές οφειλές (εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών), το νέο ληξιπρόθεσμο για το δεκάμηνο διαμορφώθηκε στα 7,258 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 24,37% συγκριτικά με το 2024.

Για τον μήνα Οκτώβριο συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο (συνολικό) έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,03% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Το 90,32% αυτού του ποσού προέρχεται κυρίως από τον φόρο εισοδήματος (317 εκατ. ευρώ) και τον ΦΠΑ (233 εκατ. ευρώ).

Μείωση οφειλετών

Ο αριθμός των οφειλετών περιορίστηκε σε 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σημειώνοντας μείωση 0,84% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 και 0,77% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται πλέον στα 112,5 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 27,32 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 85,18 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/10/2025 έχει εξαιρεθεί ακραία τιμή οφειλής ύψους 2,4 δισ. ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ.

Πορεία Εισπράξεων

Θετική είναι η εικόνα στο μέτωπο των εισπράξεων. Για το δεκάμηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών) έφτασαν τα 2,639 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,28% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο για τον Οκτώβριο, οι εισπράξεις αυτές ανήλθαν σε 409 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,57% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Συνολικά (έναντι παλαιών και νέων οφειλών), στο δεκάμηνο έχουν εισπραχθεί 5,49 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 7,44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.