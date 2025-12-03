Από το Qatargate στο Mogherini-gate: Πώς η διαφθορά ροκανίζει το μέλλον της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλανίζεται επανειλημμένα από σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής που ροκανίζουν την αξιοπιστία των θεσμών της. Από τη μαζική παραίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1999 υπό τον Ζακ Σαντέρ λόγω έκθεσης που αποκάλυψε εκτεταμένη κακοδιαχείριση, μέχρι σύγχρονες περιπτώσεις δωροδοκίας και οικονομικής απάτης, τα φαινόμενα αυτά έχουν βαθιές ρίζες. Τα τελευταία χρόνια, η υπόθεση Qatargate με επίκεντρο τη τότε αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή και οι αποκαλύψεις για ευνοιοκρατία σε ευρωπαϊκά προγράμματα που οδήγησαν στη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, έρχονται να προστεθούν σε μια αλυσίδα σκανδάλων. Θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες περιπτώσεις – από το Qatargate έως το πρόσφατο σκάνδαλο Mogherini – και θα εξετάσουμε πώς αυτές επηρεάζουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Qatargate και η εμπλοκή της Εύας Καϊλή

Το Qatargate ξέσπασε το Δεκέμβριο του 2022, σοκάροντας την Ευρώπη με το εύρος της φερόμενης διαφθοράς στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, πρόκειται για υπόθεση δωροδοκίας ευρωβουλευτών και αξιωματούχων της ΕΕ από το Κατάρ (και το Μαρόκο), με αντάλλαγμα την προώθηση συμφερόντων των χωρών αυτών στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Μετά από πολύμηνη έρευνα, στις 9 Δεκεμβρίου 2022 η βελγική αστυνομία εξαπέλυσε επιχείρηση-αστραπή: πραγματοποιήθηκαν 16 έφοδοι σε κατοικίες και γραφεία στις Βρυξέλλες και συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Ανάμεσά τους ήταν η Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή και ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, ενώ κατασχέθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αυτά βρέθηκαν κρυμμένα σε βαλίτσες, τσάντες και χρηματοκιβώτια – ενδεικτικά, 150.000€ εντοπίστηκαν στο σπίτι της Καϊλή και 600.000€ στο διαμέρισμα του Παντσέρι – και εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούνταν για να επηρεάσουν αποφάσεις της ΕΕ προς όφελος του Κατάρ, όπως η απελευθέρωση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων (visa) και εμπορικές συμφωνίες με τη χώρα.

Η σύλληψη της Καϊλή – μιας εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου εκείνη την εποχή – προκάλεσε σεισμό στις Βρυξέλλες. Η ίδια καθαιρέθηκε άμεσα από τη θέση της και αποκλείστηκε από την πολιτική ομάδα της, ενώ δήλωσε αθώα. Μαζί της συνελήφθησαν επίσης ο σύντροφός της και βοηθός ευρωβουλευτή Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ρόλο μεσάζοντα, καθώς και ο πατέρας της την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει με βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Οι αρχές έβαλαν στο στόχαστρο και μια ΜΚΟ με την ονομασία “Fight Impunity” που είχε ιδρύσει ο Παντσέρι – θεωρώντας ότι χρησίμευε ως βιτρίνα για τις παράνομες δοσοληψίες. Μετά τις αρχικές συλλήψεις, η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλους ευρωβουλευτές: χαρακτηριστικά, οι Βέλγοι ΜΑΡΚ Ταραμπέλα και Αντρέα Κοτσολίνο είδαν την ασυλία τους να αίρεται και συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο 2023 με κατηγορίες διαφθοράς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Το Qatargate όχι μόνο εξέθεσε άτομα υπεράνω πάσης υποψίας, αλλά έπληξε καίρια το κύρος της ΕΕ. Όπως παρατηρήθηκε στον διεθνή Τύπο, πρόκειται για μια τεράστια προδοσία της εμπιστοσύνης των πολιτών: οι βαλίτσες με μετρητά στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου θυμίζουν περισσότερο σκηνές από κράτη με δημοκρατικά ελλείμματα, παρά από την ίδια την ΕΕ που συχνά κηρύσσει τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου. Ευρωσκεπτικιστές πολιτικοί έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το σκάνδαλο, με τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει ειρωνικά ότι “την ώρα που το Ευρωκοινοβούλιο εξέταζε τα οικονομικά του κόμματός μου, το Κατάρ μοίραζε βαλίτσες με μετρητά”. Ακόμα και εντός ΕΕ, ορισμένοι αξιωματούχοι άσκησαν κριτική: για παράδειγμα, ο Πολωνός ευρωβουλευτής Ντομινίκ Ταρτσίνσκι (του κυβερνώντος ευρωσκεπτικιστικού κόμματος PiS) αναρωτήθηκε δηκτικά: “Πού υπάρχει το πρόβλημα κράτους δικαίου; Στην Πολωνία ή στην ίδια την ΕΕ;”. Οι αποκαλύψεις αυτές πολλοί φοβούνται ότι αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ο επικεφαλής του γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ, Μίχιελ βαν Χούλτεν, προειδοποίησε πως υπάρχει αθέμιτη επιρροή σε κλίμακα “που δεν έχουμε ξαναδεί” και ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλες περιπτώσεις αν δεν ληφθούν μέτρα.

Το σκάνδαλο φοροδιαφυγής Cum-Ex

Προτού καλά-καλά κοπάσει ο θόρυβος από το Qatargate, μια άλλη υπόθεση – διαφορετικής φύσης – συνέχιζε να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος. Πρόκειται για το σκάνδαλο “Cum-Ex”, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «η μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην ευρωπαϊκή ιστορία». Το Cum-Ex δεν αφορά μίζες σε πολιτικούς, αλλά μια σύνθετη κομπίνα χρηματιστών, τραπεζιτών και μεγαλοεπενδυτών, που εκμεταλλεύτηκαν κενά και ελλιπή συντονισμό μεταξύ των φορολογικών αρχών πολλών χωρών. Μέσω ταχυδακτυλουργικών συναλλαγών με μετοχές γύρω από τις ημερομηνίες μερισμάτων, κατάφεραν να εισπράττουν επιστροφές φόρων για φόρους που δεν είχαν ποτέ καταβάλει.

Η πρακτική αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000 και διήρκεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, προτού αποκαλυφθεί από μια διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων το 2017. Ο αντίκτυπος ήταν τεράστιος: τουλάχιστον 11 κράτη μέλη της ΕΕ (συν η Ελβετία) έπεσαν θύματα του μηχανισμού, χάνοντας συνολικά πάνω από 55 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία τους. Η Γερμανία υπολογίζεται ότι έχασε περί τα 30 δισ. €, η Γαλλία ~17 δισ. €, η Ιταλία 4,5 δισ. €, ενώ απώλειες υπέστησαν και χώρες όπως η Δανία και το Βέλγιο. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν έρευνες, δεδομένου ότι διεθνείς επενδυτές εμπλέκονταν στο κύκλωμα.

Το Cum-Ex ανέδειξε μια άλλη όψη της ευρωπαϊκής διαφθοράς: όχι τόσο την κλασική δωροδοκία πολιτικών προσώπων, αλλά την συστημική οικονομική διαπλοκή μεταξύ χρηματοπιστωτικών κύκλων που εκμεταλλεύονται τα κενά της διακρατικής συνεργασίας. Η αποκάλυψή του οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 να απαιτήσει αυστηρότερα μέτρα εναντίον της φοροδιαφυγής και καλύτερο συντονισμό των φορολογικών αρχών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα τόσο ευρύ δίκτυο “λευκών κολάρων” μπόρεσε επί χρόνια να απομυζά ευρωπαϊκούς πόρους ατιμώρητα, έθεσε υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον απέναντι στους ισχυρούς οικονομικούς παίκτες. Ακόμη και κορυφαία πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν υπό έλεγχο: ο σημερινός Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τυχόν γνώση του γύρω από το σκάνδαλο όταν ήταν δήμαρχος Αμβούργου, λόγω της εμπλοκής συνεργάτη του – αν και ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η υπόθεση Φεντερίκα Μογκερίνι και το Κολλέγιο της Ευρώπης

Το πλέον πρόσφατο πλήγμα στην αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών ήρθε στο προσκήνιο τον Δεκέμβριο του 2025. Οι βελγικές αρχές, σε συνεργασία με τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες καθώς και στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπρυζ – μιας φημισμένης μεταπτυχιακής ακαδημίας για Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη τριών προσώπων, ανάμεσά τους η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι και ένας υψηλόβαθμος εν ενεργεία Ευρωπαίος διπλωμάτης (ο Στέφανο Σαννίνο). Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέο σοκ, καθώς η Μογκερίνι υπήρξε “το πρόσωπο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής” την περίοδο 2014-2019 και θεωρείτο μέχρι πρότινος υπεράνω υποψίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το αντικείμενο της έρευνας είναι υπόνοιες για απάτη και διαφθορά σχετικά με ευρωπαϊκά κονδύλια που αφορούσαν την κατάρτιση νέων διπλωματών. Συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσον στη διαδικασία ανάθεσης ενός προγράμματος εκπαιδευτικής «Ακαδημίας Διπλωματίας της ΕΕ» (εννιάμηνης διάρκειας) υπήρξε παραβίαση των κανόνων του διαγωνισμού. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και ανατέθηκε το 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, του οποίου η Μογκερίνι είχε αναλάβει πρύτανης το 2020 Υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι διοχετεύτηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες εκ των έσω σε έναν από τους υποψήφιους φορείς πριν καν δημοσιευτεί επίσημα η πρόσκληση υποβολής προσφορών, ευνοώντας έτσι αθέμιτα το Κολλέγιο της Ευρώπης στη διαδικασία Με απλά λόγια, διερευνάται το ενδεχόμενο ευνοιοκρατίας – ότι δηλαδή η Μογκερίνι ή συνεργάτες της “έστησαν” τον διαγωνισμό υπέρ του ιδρύματος που η ίδια διοικούσε, παραβιάζοντας τις αρχές ίσων ευκαιριών και διαφάνειας.

Η Μογκερίνι κρατήθηκε προσωρινά και ανακρίθηκε, προτού αφεθεί ελεύθερη εν αναμονή της συνέχισης των ερευνών. Βάσει της βελγικής νομοθεσίας, μπορεί να παραμείνει υπό κράτηση έως 48 ώρες χωρίς επίσημη απαγγελία κατηγοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε λιτά ότι η έρευνα αφορά δραστηριότητες της προηγούμενης θητείας (πριν το 2019) και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, χωρίς να σχολιάσει ονόματα. Το ίδιο και το Κολλέγιο της Ευρώπης, που δήλωσε πως θα συνεργαστεί “με απόλυτη διαφάνεια” και ότι παραμένει προσηλωμένο στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες από την EPPO, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε ευαίσθητο στάδιο και όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα της Φεντερίκα Μογκερίνι είχε εμφανιστεί περιφερειακά και στο Qatargate. Η ίδια δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο δωροδοκίας, όμως ήταν μέλος του τιμητικού συμβουλίου της ΜΚΟ “Fight Impunity” του Παντσέρι – του οργανισμού που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Κατάρ. Μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες (π.χ. τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ), η Μογκερίνι παραιτήθηκε από το συμβούλιο της εν λόγω ΜΚΟ μαζικά όταν ξέσπασε το Qatargate, για λόγους ηθικής τάξηςin.gr. Το συμβάν αυτό δεν της κόστισε τότε κάτι περισσότερο – καθώς το τιμητικό συμβούλιο δεν είχε εκτελεστικό ρόλο και ουδέποτε κατηγορήθηκε για συμμετοχή. Ωστόσο, αποτελεί ειρωνεία ότι δύο χρόνια μετά, η ίδια η Μογκερίνι βρίσκεται στο στόχαστρο μιας έρευνας διαφθοράς στην “καρδιά” των ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι εξελίξεις γύρω από το πρόσωπο της Μογκερίνι έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ΕΕ. Αφενός, σε λίγους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει στο Βέλγιο η πολύκροτη δίκη για το Qatargatein.gr – υπενθυμίζοντας σε όλους τις πληγές που άνοιξε εκείνο το σκάνδαλο. Αφετέρου, το 2024 είναι χρονιά ευρωεκλογών, όπου τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η εικόνα πρώην κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ να κατηγορούνται – ή και να κυκλοφορούν με χειροπέδες – δημιουργεί ένα κλίμα απαξίωσης στους πολίτες και δίνει “όπλα” σε όσους αμφισβητούν το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Συμπέρασμα

Κοιτώντας συνολικά τις υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής που συντάραξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφαίνεται ένα ανησυχητικό μοτίβο. Από τις βαλίτσες με τα μετρητά του Qatargate μέχρι τις φωτοτυπίες επιταγών του Cum-Ex και την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο σκάνδαλο Mogherini, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δείχνουν ευάλωτοι σε πρακτικές που υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αξίες τους. Όπως προειδοποίησε και η ίδια η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, ανεπαρκείς δικλείδες κατά της διαφθοράς αποδυναμώνουν την ικανότητα της Ευρώπης να προβάλλει αξιοπιστία και αξίες στον κόσμο. Σε τελική ανάλυση, η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Κάθε σκάνδαλο διαβρώνει αυτόν τον λίθο και φέρνει την Ένωση αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση νομιμοποίησης.

Εάν η ΕΕ δεν καταφέρει να εμπεδώσει μια κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας – με ισχυρότερους ελέγχους, ανεξάρτητες αρχές που θα «δεν διστάζουν να κυνηγήσουν τα μεγάλα ονόματα» και αυστηρές κυρώσεις σε παραβάτες – τότε κινδυνεύει να χάσει το ηθικό της πλεονέκτημα αλλά και την υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών. Η ιστορία δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να θεσπίζει μεταρρυθμίσεις μετά από κρίσεις (χαρακτηριστικά, η παραίτηση της Επιτροπής το 1999 οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης – OLAF). Σήμερα, απαιτείται ανάλογη εγρήγορση. Διαφορετικά, έτσι όπως πορεύεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της διαγράφεται ζοφερό – μια ένωση χωρίς την εμπιστοσύνη των λαών της δύσκολα μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα.