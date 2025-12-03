«Ατμομηχανή»-ανάπτυξης-προμηθειών-για-eurobank,-asset-management-και-ασφάλειες

Σε «ατμομηχανή» παραγωγής προμήθειών αναμένεται να εξελιχθούν για την Eurobank, asset management – ασφάλειες. Κερδίζουν μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό «μείγμα» εσόδων.

Σε «ατμομηχανή» των καθαρών εσόδων από προμήθειες αναμένεται να εξελιχθούν για τον όμιλο Eurobank, asset management και ασφάλειες, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό «μείγμα» εσόδων.

Στίγμα έδωσε η διοικητική ομάδα της τράπεζας, στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν Morgan Stanley και Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο. Τα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας θα συνεχίσουν να «τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε βραχυπρόθεσμη βάση, φτάνοντας στο 30% των συνολικών εσόδων σε μακροπρόθεσμη βάση. «Καταλυτικά» αναμένεται να λειτουργήσουν τα έσοδα από διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικές δραστηριότητες καλύπτοντας το 30% των συνολικών προμηθειών.

Στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους η Eurobank κατέγραψε αύξηση 20,86% των καθαρών εσόδων από προμήθειες από τραπεζικές δραστηριότητες, φτάνοντας στα 452 εκατ. ευρώ, έναντι 374 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τη μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτο μέγεθος, εμφανίζουν οι προμήθειες από τις δραστηριότητες δικτύου και χρεώσεις καρτών, οι οποίες έφτασαν τα 230 εκατ. ευρώ έναντι 173 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024 (η Ελληνική ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τρίτο τρίμηνο της περσινής χρονιάς). Τα έσοδα από εκταμιεύσεις δανείων παρέμειναν σχεδόν σταθερά στα 110 εκατ. ευρώ (111 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2024).

Από την άλλη, οι προμήθειες από διαχείριση περιουσίας, πεδίο που περιλαμβάνει αμοιβαία κεφάλαια, wealth management και τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες, ανήλθαν στο φετινό εννεάμηνο σε 81 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ οι προμήθειες από υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς σε 31 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ περσι.

Σημαντική ώθηση έλαβε η Eurobank μέσω των ασφαλιστικών της στο εννεάμηνο, με τα καθαρά έσοδα σε αυτό το πεδίο να δεκαπλασιάζονται, φτάνοντας τα 32 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024. Η τεράστια αύξηση προέρχεται από την ERB Cyprus Insurance Holdings και τις θυγατρικές της, οι οποίες ενοποιήθηκαν από το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Eurobank. Ειδικότερα τα χαρτοφυλάκια εργασιών, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Hellenic Life και Παγκυπριακή Ασφαλιστική μεταβιβάστηκαν προς τις EBB Cyprialife και ERB Asfalistiki.