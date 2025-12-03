Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Δίνονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ.

Στην κυκλοφορία δίνονται από την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου.

Πρόκειται για το τμήμα από Μιντιλόγλι – Καμίνια.

Η πλήρης λειτουργία του οδικού άξονα μειώνει σημαντικά τον χρόνο και αυξάνει την ασφάλεια των μετακινήσεων προς προορισμούς όπως η Αρχαία Ολυμπία, τα παράλια της Ηλείας και λιμάνια που συνδέουν τη χώρα με την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός.

Το έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ. Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανά κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), οι οποίες διαχωρίζονται από μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η παράδοση του τελευταίου αυτού τμήματος αποτελεί απόρροια εντατικής και καλά συντονισμένης προσπάθειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του παραχωρησιούχου και των εκατοντάδων εργαζόμενων που μόχθησαν για την κατασκευή του έργου. Σε μια περιοχή με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς το τμήμα κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού η πρόοδος των τελευταίων μηνών υπήρξε θεαματική».

Τα διόδια

Σε ανακοίνωση της για την έναρξη λειτουργίας του τμήματος Μιντιλόγλι – Καμίνια, η Ολυμπία Οδός σημειώνει ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Παράλληλα ενημερώνει ότι θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη (46,5χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:

Όπως τονίζεται από την Ολυμπία Οδό, άμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών-Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.