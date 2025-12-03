Βουλή:-Με-συναίνεση-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-πέρασε-η-τροπολογία-για-την-αυστηροποίηση-της-νομοθεσίας-περί-όπλων

Με τη συναίνεση της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις νέες, αυστηρότερες διατάξεις του νόμου περί όπλων για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν «ναι», η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε «παρών», ενώ καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η Νίκη.

Τι αλλάζει στον νόμο περί όπλων

Την τροπολογία του παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιγράφοντας τις αλλαγές στον νόμο περί όπλων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους άσκοπους πυροβολισμούς (σ.σ. μπαλωθιές), ορίζεται ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 χρόνων και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ με πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ θα τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης – υπεύθυνος καταστήματος όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης μίας «προϋφιστάμενης ή επιγενόμενης φιλονικίας» (σ.σ. βεντέτας), προβλέπονται σειρά προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων, όπως η απαγόρευση προσέγγισης προσώπων ή χώρων κατοικίας και εργασίας, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το χρονικό διάστημα των έξι μηνών. Η επιβολή των μέτρων γίνεται με κριτήριο τον βαθμό επικινδυνότητας και επιβάλλονται με αιτιολογημένη διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, η παράνομη χρήση όπλων, ιδίως πυροβόλων, «υπονομεύει σοβαρά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και εντείνει τα φαινόμενα ένοπλης βίας και οργανωμένης εγκληματικότητας». Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία περί όπλων και συγκεκριμένα:

α) αυστηροποιούνται οι ποινές (ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές) που επισύρουν οι παραβάσεις των διατάξεων του νόμου για τα όπλα, αναφορικά με την κατοχή όπλων για θήρα, τη μεταφορά και χρήση όπλων, τη μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, την οπλοχρησία, καθώς και για την τέλεση των αδικημάτων που αναφέρονται σε ζωοκλοπή, ιχθυοκλοπή, ζωοκτονία, ιχθυοκτονία.

β) ποινικοποιούνται: η παράλειψη άμεσης αναγγελίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, από ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή διοργανωτή εκδήλωσης, της τέλεσης άσκοπων πυροβολισμών και άσκοπης χρήσης εκρηκτικών μηχανισμών εκρηκτικών υλών αυτού

η παρακίνηση ή η πρόκληση άλλου σε παράνομη προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων ή η διαφήμιση της παράνομης χρήσης τους ή η παροχή πληροφοριών για την παράνομη προμήθειά τους, με αυστηροποίηση της επιβαλλόμενης χρηματικής ποινής, εάν η πράξη απευθύνεται σε ανήλικο,

⁠η παράνομη εισαγωγή ή κατοχή όπλου σε αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστικά καταστήματα, κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.

γ) ορίζεται ότι, παραμένει ατιμώρητος για την πράξη της οπλοκατοχής, όποιος κατέχει παράνομα όπλα και με δική του θέληση τα παραδίδει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εντός της οριζόμενης ημερομηνίας από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όποτε και του επιστρέφονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

