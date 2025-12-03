Δέσμη μέτρων για την οικονομική ασφάλεια από Κομισιόν – Οι 2 πρωτοβουλίες

δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την οικονομική ασφάλεια: μία ανακοίνωση για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης και το σχέδιο δράσης RESourceEU.

Ανακοίνωση για την οικονομική ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσίασαν κοινή ανακοίνωση για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας. Η ανακοίνωση σκιαγραφεί συγκεκριμένα μέτρα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να γίνει ακόμα πιο ισχυρή και ανθεκτική απέναντι στις αυξανόμενες εξωτερικές οικονομικές απειλές, παραμένοντας παράλληλα ανοικτή και σταθερά προσηλωμένη στη διεθνή εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα. Η κοινή ανακοίνωση βασίζεται στη στρατηγική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας του 2023, η οποία και έθεσε τους πρωταρχικούς στόχους για οικονομική ασφάλεια: προώθηση των βιομηχανικών πλεονεκτημάτων, προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και συνεργασία με ομονοούσες χώρες.

Σχέδιο δράσης RESourceEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης RESourceEU, με στόχο να επιταχύνει και να εντείνει τις προσπάθειές της για τον εφοδιασμό της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως σπάνιες γαίες, κοβάλτιο ή λίθιο. Με βάση τον κανονισμό για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (ΚΚΠΥ), η πρωτοβουλία παρέχει χρηματοδότηση και συγκεκριμένα εργαλεία για την προστασία της βιομηχανίας από γεωπολιτικούς και τιμολογιακούς κλυδωνισμούς, την προώθηση έργων για κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και για τη συνεργασία με χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις με σκοπό τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.