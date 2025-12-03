Δημοπρασία ετήσιων εντόκων: «Τσίμπησε» το επιτόκιο – Αντλήθηκαν 600 εκατ.

Στο 2,03% (έναντι 1,97% στην αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση προ τριών μηνών) διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή (Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων (ενός έτους), ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 600 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: