Επίδομα θέρμανσης: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026 στην πλατφόρμα «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ.

Στόχος του επιδόματος θέρμανσης είναι να καλύψει μέρος του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Για τους δικαιούχους που κατοικούν στις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας το επίδομα μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λάβουν προκαταβολή έως 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα.

Δείτε εδώ πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 η προκαταβολή για το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

Έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και τις 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος πληρεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και διαμένει σε πολυκατοικία με κοινό καυστήρα; Στην περίπτωση αυτή οι διαχειριστές ή οι εταιρίες διαχείρισης είναι εκείνοι που θα ανοίξουν την «πύλη» για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης.

Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών επιλέγουν την εφαρμογή Διαχείριση Χιλιοστών Πολυκατοικίας. Είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η κατανομή θα πρέπει να ισχύει για όλο το χρόνο, ενώ το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δείτε εδώ τον οδηγό της ΑΑΔΕ για την υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα «myΘέρμανση»

