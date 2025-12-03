«Επιτέλους!»:-Οι-πρώτες-αντιδράσεις-από-Γεροβασίλη,-Μαντζουράνη,-Δούρου-στην-ομιλία-Τσίπρα

Την ικανοποίησή τους για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα εξέφρασαν επώνυμοι και ανώνυμοι μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει όραμα, ανάγνωση της σύγχρονης πραγματικότητας στο εσωτερικό τοπίο αλλά και το διεθνές περιβάλλον, και αντιλαμβάνεται τι αξίζει στους Έλληνες.

«Επιτέλους! Αρχίζει η μεγάλη πορεία για την ανασυγκρότηση της πατριωτικής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης», τόνισε ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Σήμερα επιχειρείται σίγουρα αλλαγή σελίδας σχολίασε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι πρέπει να εισακουστούν τα προβλήματα των Ελλήνων.

Από πλευράς του, ο Μάριος Κάτσης έκανε λόγο για ριζοσπαστική πρόταση Τσίπρα για επανίδρυση από τη βάση.

