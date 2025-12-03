Close Menu
    «Επιτέλους!»: Οι πρώτες αντιδράσεις από Γεροβασίλη, Μαντζουράνη, Δούρου στην ομιλία Τσίπρα

    Την ικανοποίησή τους για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα εξέφρασαν επώνυμοι και ανώνυμοι μετά την ολοκλήρωσή της. 

    Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει όραμα, ανάγνωση της σύγχρονης πραγματικότητας στο εσωτερικό τοπίο αλλά και το διεθνές περιβάλλον, και αντιλαμβάνεται τι αξίζει στους Έλληνες. 

    «Επιτέλους! Αρχίζει η μεγάλη πορεία για την ανασυγκρότηση της πατριωτικής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης», τόνισε ο Γιάννης Μαντζουράνης. 

    Σήμερα επιχειρείται σίγουρα αλλαγή σελίδας σχολίασε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι πρέπει να εισακουστούν τα προβλήματα των Ελλήνων. 

    Από πλευράς του, ο Μάριος Κάτσης έκανε λόγο για ριζοσπαστική πρόταση Τσίπρα για επανίδρυση από τη βάση. 

