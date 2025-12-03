Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς:-Πράσινο-φως-για-έκδοση-ομολογιακού-δανείου-της-aktor

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Aktor για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 140.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Aktor για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 140.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1073η/3.12.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε: