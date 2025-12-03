ΕΣΠ:-Ανάγκη-για-νέο-και-διαφανές-πλαίσιο-εκπτώσεων-προς-όφελος-καταναλωτών-και-επιχειρήσεων

Οι εκπτώσεις πρέπει να παραμείνουν εργαλείο ανάπτυξης και όχι να λαμβάνουν χαρακτήρα διαρκούς πίεσης που αποδυναμώνει την αγορά και θολώνει την πραγματική αξία των προϊόντων.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της περιόδου «Black Friday», ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει ότι οι εκπτωτικές περίοδοι και οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν πλέον παγιωμένο στοιχείο της αγοράς, ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τη θετική δυναμική που μπορούν να προσφέρουν, η συνεχής διόγκωση των επιμέρους «ειδικών» περιόδων εκπτώσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενιαίας στρατηγικής, έχει οδηγήσει σε σύγχυση του καταναλωτή, συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σταδιακή αποδυνάμωση της αξίας του ίδιου του θεσμού των εκπτώσεων.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των καταναλωτών αντιμετωπίζει τις εκπτώσεις με επιφυλακτικότητα, αμφισβητώντας το πραγματικό ύψος των μειώσεων ή θεωρώντας ότι οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης πλήττει τόσο την αγοραστική συμπεριφορά, όσο και την ίδια την εικόνα της αγοράς και υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί αναγκαίο να ανοίξει ένας θεσμικός, συντονισμένος και ουσιαστικός διάλογος με την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς για ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο εκπτώσεων, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, θα ενισχύει τον καταναλωτή και θα προστατεύει την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι εκπτώσεις πρέπει να παραμείνουν εργαλείο ανάπτυξης και όχι να λαμβάνουν χαρακτήρα διαρκούς πίεσης που αποδυναμώνει την αγορά και θολώνει την πραγματική αξία των προϊόντων.

Ο στόχος δεν είναι απλώς να επαναπροσδιοριστούν οι ημερομηνίες ή τα ποσοστά των εκπτώσεων, αλλά να εδραιωθεί ένα σταθερό περιβάλλον εμπιστοσύνης, στο οποίο οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι οι μειώσεις τιμών είναι πραγματικές και οι επιχειρήσεις ότι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που δεν τις εξαναγκάζει σε συνεχή απαξίωση της αξίας τους.

Ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την υγιή ανάπτυξη, θα προάγει τη διαφάνεια και θα διαμορφώνει μια αγορά βιώσιμη, δυναμική και ανταγωνιστική.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ Θ. Καπράλος: «Οι εκπτώσεις πρέπει να λειτουργούν ως γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον καταναλωτή και την επιχείρηση, όχι ως μια διαρκής μάχη επιβίωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε ως μια ασαφής υπόσχεση «ευκαιριών» για τους πολίτες. Ήρθε η στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε το πλαίσιο των εκπτώσεων με ειλικρίνεια, διαφάνεια και κοινή λογική.

Καλούμε την Πολιτεία, τους παραγωγικούς φορείς και όλους όσους συμμετέχουν στην αγορά, σε έναν ανοιχτό διάλογο, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει στον καταναλωτή να «ανθίσει» και στην επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Η αγορά χρειάζεται σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Ας χτίσουμε μαζί τις συνθήκες για να την οδηγήσουμε εκεί.»