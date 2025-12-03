Ευρωαγορές:-Θετικό-άνοιγμα-με-φόντο-τα-ισχυρά-εταιρικά-αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν σε θετικό έδαφος την Τετάρτη 3/12, καθώς τα παγκόσμια χρηματιστήρια κινούνται υψηλότερα αλλά και οι εταιρείες ανακοινώνουν ισχυρά αποτελέσματα. Οι μετοχές της Zara, Inditex, εκτοξεύονται κατά 7% μετά την ανακοίνωση ισχυρής αύξησης των πωλήσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,20% στις 576,84 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, με τους περισσότερους βασικούς κλάδους και χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά.

Συνοπτική εικόνα των κυριότερων ευρωπαϊκών δεικτών:

Γερμανικός DAX: 23.803,27 μονάδες, +0,39%

Γαλλικός CAC 40: 8.092,02 μονάδες, +0,22%

Βρετανικός FTSE 100: 9.701,00 μονάδες, -0,01%

Ιταλικός MIB: 43.572,00, +0,50%

Ισπανικός IBEX 35: 16.647,53 μονάδες, +1,11%

Το θετικό άνοιγμα στις ευρωπαϊκές αγορές ήρθε μετά την ανάκαμψη των κύριων χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ στη συνεδρίαση της Τρίτης και την ευρεία άνοδο των αγορών Ασίας-Ειρηνικού στη διάρκεια της νύχτας, εξέλιξη που ακολούθησε τις απώλειες των αρχών της εβδομάδας.

Τα κέρδη της Wall Street την Τρίτη προήλθαν από την άνοδο τεχνολογικών μετοχών όπως η Nvidia, καθώς και την άνοδο του bitcoin, μία ημέρα μετά τη χειρότερη συνεδρίαση του κρυπτονομίσματος από τον Μάρτιο.

Οι επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας ανοδικής πορείας προς το τέλος του έτους, καθώς ο Δεκέμβριος ιστορικά ευνοεί τις αμερικανικές μετοχές και γιατί ο Νοέμβριος υπήρξε ιδιαίτερα αρνητικός μήνας, με ρευστοποιήσεις κερδών να μειώνουν τις αποτιμήσεις για ορισμένες μετοχές με μεγάλη άνοδο.

Η μητρική εταιρεία της Zara, Inditex, ανακοίνωσε την Τετάρτη ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου, καταγράφοντας αύξηση 10,6% στις πωλήσεις προσαρμοσμένες ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για την περίοδο 1 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η μετοχή της σημειώνει άνοδο 7%.

Ο γερμανικός οίκος μόδας Hugo Boss αναθεώρησε τις προβλέψεις του την Τετάρτη, στο πλαίσιο στρατηγικής αναδιάρθρωσης με στόχο να «ανοίξει τον δρόμο για κερδοφόρα ανάπτυξη». Η εταιρεία αναμένει λειτουργικά κέρδη (EBIT) μεταξύ 300 και 350 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν βραχυπρόθεσμα πριν ανακάμψουν το 2027.

Η Smiths Group, εταιρεία μηχανολογικών εφαρμογών του FTSE 100, είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι θα πουλήσει ορισμένες μονάδες της. Την Τετάρτη, η βρετανική εταιρεία γνωστοποίησε ότι ο κλάδος ελέγχου αποσκευών Smiths Detection θα πωληθεί στη CVC Capital έναντι 2 δισ. λιρών (2,65 δισ. δολαρίων). Η συμφωνία ακολουθεί την πρόσφατη πώληση της μονάδας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Smiths Interconnect, η οποία δραστηριοποιούνταν σε αμυντικές και ιατρικές εφαρμογές.

Οι επενδυτές στις ΗΠΑ είναι επίσης αισιόδοξοι για τα εταιρικά αποτελέσματα και στρέφουν την προσοχή τους στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 89% για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση, ποσοστό πολύ υψηλότερο από εκείνο των μέσων Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Από πλευράς αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, ξεχωρίζουν αυτά της Inditex. Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, αναμένονται τα στοιχεία για τον ευρωπαϊκό δείκτη PMI (δείκτης υπευθύνων προμηθειών).