ΗΠΑ: Απροσδόκητη κάμψη στην αγορά εργασίας – Έχασε 32.000 θέσεις ο ιδιωτικός τομέας

Επιβραδύνθηκε απότομα η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, με 32.000 απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στις ΜμΕ, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Με τις ανησυχίες να εντείνονται για την εικόνα της εγχώριας απασχόλησης, η ADP υπέδειξε ότι τα προβλήματα ήταν χειρότερα από τα αναμενόμενα. Η μείωση των νέων θέσεων εργασίας σηματοδότησε περαιτέρω απότομη πτώση από τον Οκτώβριο, ο οποίος κατέγραψε μια αναθεωρημένη ανοδική αύξηση 47.000 θέσεων εργασίας, και ήταν πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση των οικονομολόγων του Dow Jones για αύξηση 40.000.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν εταιρείες με 50 ή περισσότερους εργαζομένους, ανέφεραν στην πραγματικότητα καθαρό κέρδος 90.000 εργαζομένων.

Οι τομείς που συνέβαλαν θετικά ήταν η εκπαίδευση και η υγεία με 33.000 νέες θέσεις, ενώ η ψυχαγωγία και η εστίαση πρόσθεσαν 13.000. Ωστόσο, η γενικευμένη υποχώρηση σε βασικούς κλάδους βάρυνε το συνολικό αποτέλεσμα. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες (-26.000), ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες πληροφορικής (-20.000), η μεταποίηση (-18.000), καθώς και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και η κατασκευαστική δραστηριότητα, αμφότερες με απώλειες 9.000 θέσεων.

Κατεβάζει ταχύτητα ο ρυθμός αύξησης των μισθών

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των μισθών συνέχισε να κατεβάζει ταχύτητα. Οι εργαζόμενοι που παρέμειναν στις θέσεις τους είδαν ετήσια αύξηση 4,4%, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη σε σχέση με τον Οκτώβριο.

«Η δυναμική στις προσλήψεις παραμένει ασταθής, καθώς οι εργοδότες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διστακτικότητα των καταναλωτών και ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον. «Και παρότι η επιβράδυνση του Νοεμβρίου ήταν ευρεία, προήλθε κυρίως από την απότομη κάμψη στις μικρές επιχειρήσεις».

Η έκθεση της ADP είναι το τελευταίο σημαντικό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη η Federal Reserve πριν από τη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης τιμολογούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 90% ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%, παρά τις ενστάσεις αξιωματούχων για το κατά πόσο απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση.

– - CNBC