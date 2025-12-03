Η-ΕΚΤ-καλεί-την-Ιταλία-να-επανεξετάσει-την-τροπολογία-της-για-τον-χρυσό-αξίας-300-δισεκ.-δολαρίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάλεσε την Ιταλία να επανεξετάσει την κοινοβουλευτική τροπολογία που υποστηρίζει ότι τα αποθέματα χρυσού της εθνικής κεντρικής τράπεζας ανήκουν στον ιταλικό λαό, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η Τράπεζα της Ιταλίας, ένας δημόσιος οργανισμός ανεξάρτητος από την κυβέρνηση, κατέχει το τρίτο μεγαλύτερο εθνικό απόθεμα χρυσού στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Οι 2.452 μετρικοί τόνοι χρυσού της αξίζουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 13% του εθνικού ΑΕΠ της Ιταλίας.

«Οι ιταλικές αρχές καλούνται να επανεξετάσουν το σχέδιο διάταξης, με στόχο επίσης τη διατήρηση της ανεξάρτητης απόδοσης της Τράπεζας της Ιταλίας», δήλωσε η ΕΚΤ, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές ποιος ήταν ο συγκεκριμένος σκοπός του σχεδίου διάταξης.

Οι παρατηρήσεις αυτές ενδέχεται να ωθήσουν τον κυβερνώντα συνασπισμό να αποσύρει την αξίωσή του σχετικά με την ιδιοκτησία των αποθεμάτων χρυσού από τον λαό, η οποία κατατέθηκε ως τροπολογία στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Η ΕΚΤ δήλωσε ότι εξέδωσε τη γνώμη της αφού έλαβε δύο αιτήματα για σχόλια από το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας, στις 28 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου.

Ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Πολιτικοί όλων των κομμάτων επιδιώκουν εδώ και χρόνια να διευκρινίσουν την ιδιοκτησία του χρυσού, με ορισμένους να εξετάζουν μια πιθανή πώληση για τη μείωση του δημόσιου χρέους ή τη χρηματοδότηση φορολογικών περικοπών και δαπανών. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν συναντήσει αντίσταση από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κατά την εκτέλεση του καθήκοντος κατοχής και διαχείρισης αποθεμάτων χρυσού, ούτε η ΕΚΤ, ούτε μια εθνική κεντρική τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ιταλίας, ούτε οποιοδήποτε μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων, δεν θα ζητούν ή δεν θα λαμβάνουν οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους», δήλωσε η ΕΚΤ την Τετάρτη.

Προειδοποίησε ότι η μεταφορά χρυσού ή συναλλαγματικών αποθεμάτων από τον ισολογισμό της Τράπεζας της Ιταλίας θα παρακάμπτει την απαγόρευση στις κεντρικές τράπεζες να χρηματοδοτούν τον δημόσιο τομέα.

Η Τράπεζα της Ιταλίας αναφέρει στον ιστότοπό της ότι ο χρυσός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για δάνεια ή, ως έσχατη λύση, να πωληθεί για την αγορά του εθνικού νομίσματος για την υποστήριξη της αξίας του.

Το κόμμα της Μελόνι είχε ήδη μαλακώσει την πρότασή της αφαιρώντας μια αναφορά στο κράτος για να αποφύγει την κριτική της ΕΚΤ. Η αρχική τροπολογία ανέφερε: «Τα αποθέματα χρυσού, που διαχειρίζεται και κατέχει η Τράπεζα της Ιταλίας, ανήκουν στο κράτος, εκ μέρους του ιταλικού λαού».

Η ΕΚΤ δήλωσε επίσης ότι οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να συμβουλευτούν την Τράπεζα της Ιταλίας εάν θέλουν να προχωρήσουν με σχέδια για την αποσαφήνιση της νόμιμης ιδιοκτησίας των αποθεμάτων χρυσού.

Η γνωμοδότηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις πολιτικές που ακολουθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο συγκέντρωσης αποθεμάτων σε δολάρια και χρυσό εκτός των ΗΠΑ εάν η Fed, ίσως υπό την επιρροή του Τραμπ, κλείσει τη γραμμή έκτακτης ρευστότητας προς την ΕΚΤ – ένα backstop στο οποίο βασίζονται οι τράπεζες από την οικονομική κρίση.

- Reuters