Η-πανηγυρική-άφιξη-του-Αλέξη-Τσίπρα-στο-«Παλλάς»-(Βίντεο)

Παρουσιάζεται αυτή την ώρα το πολύκροτο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, και έγινε ανάρπαστο. O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στις 7.24 μ.μ, υπό το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».

Φάμελλος, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλες αφίξεις στο «Παλλάς»

- sofokleous10.gr

Στη Βιέννη ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την 32η Σύνοδο του ΟΑΣΕ

«Ιθάκη»: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες» – Μηνύματα για επανέναρξη της αντιπολίτευσης από το Παλλάς (Βίντεο)

«Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη – Ένα νέο ταξίδι»: Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για νέο πολιτικό σχηματισμό

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.