    Wednesday, December 3
    Η πανηγυρική άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς» (Βίντεο)

    Πολιτική

    Παρουσιάζεται αυτή την ώρα το πολύκροτο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, και έγινε ανάρπαστο. O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στις 7.24 μ.μ, υπό το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».

    Φάμελλος, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλες αφίξεις στο «Παλλάς»

    • Στη Βιέννη ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την 32η Σύνοδο του ΟΑΣΕ
    • «Ιθάκη»: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες» – Μηνύματα για επανέναρξη της αντιπολίτευσης από το Παλλάς (Βίντεο)
    • «Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη – Ένα νέο ταξίδι»: Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για νέο πολιτικό σχηματισμό

