Η-πιο-οικονομική-ρύθμιση-στο-κλιματιστικό-για-τον-χειμώνα:-Τι-συμφέρει-πραγματικά

Για πολλούς πλέον, το κλιματιστικό είναι η βασική θέρμανση του σπιτιού. Όμως η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί αν η συσκευή μας δεν ρυθμιστεί σωστά.

Από τη θερμοκρασία που επιλέγουμε μέχρι τη θέση των περσίδων και το πότε το κλείνουμε ή το ανοίγουμε – οι εσφαλμένοι χειρισμοί μπορούν να σημαίνουν δεκάδες ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό ρεύματος. Ποια είναι όμως η πραγματικά οικονομική ρύθμιση;

1. Η ιδανική θερμοκρασία: 19–21°C (όχι παραπάνω)

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει η πλειονότητα των χρηστών είναι να ανεβάζει τον θερμοστάτη στους 23–24°C.

Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση κατά 7% έως 10%.

Η βέλτιστη οικονομική ρύθμιση:

19°C για σπίτια με καλή μόνωση

20–21°C για παλιές πολυκατοικίες και μεγάλα σαλόνια

Η διαφορά στην αίσθηση θερμοκρασίας είναι μικρή — η διαφορά στην κατανάλωση, τεράστια.

2. Όχι διαρκή ανοιγοκλεισίματα

Το συχνό άναψε–σβήσε καίει περισσότερο ρεύμα από τη σταθερή λειτουργία. Κάθε φορά που το κλιματιστικό ξαναξεκινάει από το μηδέν, ο συμπιεστής δουλεύει στο maximum έως ότου πιάσει τη θερμοκρασία στόχο.

Τι κάνουμε:

Αποφεύγουμε τις συχνές διακοπές.

Αφήνουμε το AC να δουλεύει σε ήπια, σταθερή λειτουργία.

Προτιμάμε τη ρύθμιση “Auto” αντί για “High”. Η θέση της περσίδας: καθορίζει την απόδοση Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά η κατεύθυνση του αέρα αλλάζει την κατανάλωση.

3. H θέση της περσίδας

Στο heat mode, η περσίδα πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω. Έτσι ο ζεστός αέρας πηγαίνει στο χαμηλότερο μέρος του δωματίου και κυκλοφορεί ομοιόμορφα. Αν η περσίδα κοιτάει ψηλά, η ζέστη συσσωρεύεται στην οροφή και επομένως έχουμε σπατάλη.

4. Καθαρισμός φίλτρων: απλή κίνηση, 15% χαμηλότερη κατανάλωση

Τα φραγμένα φίλτρα σημαίνουν μειωμένη ροή αέρα, αυξημένη πίεση στον συμπιεστή και κατά συνέπεια περισσότερη κατανάλωση.

Κάντε καθαρισμό κάθε 20–30 ημέρες. Σε σπίτια με καπνό, κατοικίδια ή σκόνη, ακόμα συχνότερα.

5. Θέρμανση με υγρασία: το κλιματιστικό καίει περισσότερο

Η υγρασία κάνει τον χώρο να «κρυώνει», ακόμα και αν το θερμόμετρο δείχνει σωστούς βαθμούς.

Λύση:Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα.

Διατηρήστε την υγρασία στο 40%–55%.

Η θερμοκρασία θα “ανεβεί” αμέσως στην αίσθηση, χωρίς επιπλέον ρεύμα.

6. Η σωστή ώρα αερισμού

Ο αερισμός είναι απαραίτητος για την ποιότητα του αέρα. Αλλά μην αερίζετε ποτέ με το κλιματιστικό ανοιχτό. Ο χώρος χάνει άμεσα την θερμότητα, και το κλιματιστικό χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο για να επαναφέρει τη θερμοκρασία..

7. Πού να τοποθετηθεί

Η θέση του κλιματιστικού παίζει σημαντικό ρόλο:

Αποφύγετε:

Τοποθέτηση πίσω από κουρτίνες

Γωνίες που μπλοκάρουν τη ροή

Τοίχους με χαμηλή θερμομόνωση

Το AC πρέπει να «βλέπει» τον χώρο, όχι να έχει μπροστά του εμπόδια.

Tips που κάνουν τεράστια διαφορά

Κλείστε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε.

Τοποθετήστε χαλιά/κουρτίνες για να κρατάει ο χώρος θερμότητα.

Ρυθμίστε ανεμιστήρα οροφής σε “winter mode” (χαμηλή φορά δεξιόστροφα).

Αν έχετε δύο κλιματιστικά, χρησιμοποιήστε αυτό του μεγαλύτερου δωματίου — θερμαίνει πιο ομοιόμορφα το σπίτι.

Το κλιματιστικό μπορεί να γίνει μια από τις πιο οικονομικές μορφές θέρμανσης — αρκεί να λειτουργεί σωστά. Με σωστή θερμοκρασία, σταθερή λειτουργία, καθαρά φίλτρα και καλή διαχείριση της υγρασίας, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 20%–30% σε έναν χειμώνα. Μικρές αλλαγές που κάνουν πραγματική διαφορά στον λογαριασμό.