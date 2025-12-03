Η-πιο-οικονομική-ρύθμιση-στο-κλιματιστικό-για-τον-χειμώνα:-Τι-συμφέρει-πραγματικά

Για πολλούς πλέον, το κλιματιστικό είναι η βασική θέρμανση του σπιτιού. Όμως η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί αν η συσκευή μας δεν ρυθμιστεί σωστά.
Από τη θερμοκρασία που επιλέγουμε μέχρι τη θέση των περσίδων και το πότε το κλείνουμε ή το ανοίγουμε – οι εσφαλμένοι χειρισμοί μπορούν να σημαίνουν δεκάδες ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό ρεύματος. Ποια είναι όμως η πραγματικά οικονομική ρύθμιση;
1. Η ιδανική θερμοκρασία: 19–21°C (όχι παραπάνω)
Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει η πλειονότητα των χρηστών είναι να ανεβάζει τον θερμοστάτη στους 23–24°C.
Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση κατά 7% έως 10%.
Η βέλτιστη οικονομική ρύθμιση:
- 19°C για σπίτια με καλή μόνωση
- 20–21°C για παλιές πολυκατοικίες και μεγάλα σαλόνια
Η διαφορά στην αίσθηση θερμοκρασίας είναι μικρή — η διαφορά στην κατανάλωση, τεράστια.
2. Όχι διαρκή ανοιγοκλεισίματα
Το συχνό άναψε–σβήσε καίει περισσότερο ρεύμα από τη σταθερή λειτουργία. Κάθε φορά που το κλιματιστικό ξαναξεκινάει από το μηδέν, ο συμπιεστής δουλεύει στο maximum έως ότου πιάσει τη θερμοκρασία στόχο.
Τι κάνουμε:
- Αποφεύγουμε τις συχνές διακοπές.
- Αφήνουμε το AC να δουλεύει σε ήπια, σταθερή λειτουργία.
- Προτιμάμε τη ρύθμιση “Auto” αντί για “High”.
Η θέση της περσίδας: καθορίζει την απόδοση
Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά η κατεύθυνση του αέρα αλλάζει την κατανάλωση.
3. H θέση της περσίδας
Στο heat mode, η περσίδα πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω. Έτσι ο ζεστός αέρας πηγαίνει στο χαμηλότερο μέρος του δωματίου και κυκλοφορεί ομοιόμορφα. Αν η περσίδα κοιτάει ψηλά, η ζέστη συσσωρεύεται στην οροφή και επομένως έχουμε σπατάλη.
4. Καθαρισμός φίλτρων: απλή κίνηση, 15% χαμηλότερη κατανάλωση
Τα φραγμένα φίλτρα σημαίνουν μειωμένη ροή αέρα, αυξημένη πίεση στον συμπιεστή και κατά συνέπεια περισσότερη κατανάλωση.
Κάντε καθαρισμό κάθε 20–30 ημέρες. Σε σπίτια με καπνό, κατοικίδια ή σκόνη, ακόμα συχνότερα.
5. Θέρμανση με υγρασία: το κλιματιστικό καίει περισσότερο
Η υγρασία κάνει τον χώρο να «κρυώνει», ακόμα και αν το θερμόμετρο δείχνει σωστούς βαθμούς.
Λύση:Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα.
Διατηρήστε την υγρασία στο 40%–55%.
Η θερμοκρασία θα “ανεβεί” αμέσως στην αίσθηση, χωρίς επιπλέον ρεύμα.
6. Η σωστή ώρα αερισμού
Ο αερισμός είναι απαραίτητος για την ποιότητα του αέρα. Αλλά μην αερίζετε ποτέ με το κλιματιστικό ανοιχτό. Ο χώρος χάνει άμεσα την θερμότητα, και το κλιματιστικό χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο για να επαναφέρει τη θερμοκρασία..
7. Πού να τοποθετηθεί
Η θέση του κλιματιστικού παίζει σημαντικό ρόλο:
Αποφύγετε:
- Τοποθέτηση πίσω από κουρτίνες
- Γωνίες που μπλοκάρουν τη ροή
- Τοίχους με χαμηλή θερμομόνωση
- Το AC πρέπει να «βλέπει» τον χώρο, όχι να έχει μπροστά του εμπόδια.
Tips που κάνουν τεράστια διαφορά
- Κλείστε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε.
- Τοποθετήστε χαλιά/κουρτίνες για να κρατάει ο χώρος θερμότητα.
- Ρυθμίστε ανεμιστήρα οροφής σε “winter mode” (χαμηλή φορά δεξιόστροφα).
- Αν έχετε δύο κλιματιστικά, χρησιμοποιήστε αυτό του μεγαλύτερου δωματίου — θερμαίνει πιο ομοιόμορφα το σπίτι.
Το κλιματιστικό μπορεί να γίνει μια από τις πιο οικονομικές μορφές θέρμανσης — αρκεί να λειτουργεί σωστά. Με σωστή θερμοκρασία, σταθερή λειτουργία, καθαρά φίλτρα και καλή διαχείριση της υγρασίας, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 20%–30% σε έναν χειμώνα. Μικρές αλλαγές που κάνουν πραγματική διαφορά στον λογαριασμό.