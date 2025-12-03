Close Menu
    Wednesday, December 3
    Η πιο οικονομική ρύθμιση στο κλιματιστικό για τον χειμώνα: Τι συμφέρει πραγματικά

    Οικονομία 3 Mins Read

    Για πολλούς πλέον, το κλιματιστικό είναι η βασική θέρμανση του σπιτιού. Όμως η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί αν η συσκευή μας δεν ρυθμιστεί σωστά.

    Από τη θερμοκρασία που επιλέγουμε μέχρι τη θέση των περσίδων και το πότε το κλείνουμε ή το ανοίγουμε – οι εσφαλμένοι χειρισμοί μπορούν να σημαίνουν δεκάδες ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό ρεύματος. Ποια είναι όμως η πραγματικά οικονομική ρύθμιση;

    1. Η ιδανική θερμοκρασία: 19–21°C (όχι παραπάνω)

    Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει η πλειονότητα των χρηστών είναι να ανεβάζει τον θερμοστάτη στους 23–24°C.
    Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση κατά 7% έως 10%.

    Η βέλτιστη οικονομική ρύθμιση:

    • 19°C για σπίτια με καλή μόνωση
    • 20–21°C για παλιές πολυκατοικίες και μεγάλα σαλόνια

    Η διαφορά στην αίσθηση θερμοκρασίας είναι μικρή — η διαφορά στην κατανάλωση, τεράστια.

    2. Όχι διαρκή ανοιγοκλεισίματα

    Το συχνό άναψε–σβήσε καίει περισσότερο ρεύμα από τη σταθερή λειτουργία. Κάθε φορά που το κλιματιστικό ξαναξεκινάει από το μηδέν, ο συμπιεστής δουλεύει στο maximum έως ότου πιάσει τη θερμοκρασία στόχο.

    Τι κάνουμε:

    • Αποφεύγουμε τις συχνές διακοπές.
    • Αφήνουμε το AC να δουλεύει σε ήπια, σταθερή λειτουργία.
    • Προτιμάμε τη ρύθμιση “Auto” αντί για “High”.

    Η θέση της περσίδας: καθορίζει την απόδοση

    Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά η κατεύθυνση του αέρα αλλάζει την κατανάλωση.

    3. H θέση της περσίδας

    Στο heat mode, η περσίδα πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω. Έτσι ο ζεστός αέρας πηγαίνει στο χαμηλότερο μέρος του δωματίου και κυκλοφορεί ομοιόμορφα. Αν η περσίδα κοιτάει ψηλά, η ζέστη συσσωρεύεται στην οροφή και επομένως έχουμε σπατάλη.

    4. Καθαρισμός φίλτρων: απλή κίνηση, 15% χαμηλότερη κατανάλωση

    Τα φραγμένα φίλτρα σημαίνουν μειωμένη ροή αέρα, αυξημένη πίεση στον συμπιεστή και κατά συνέπεια περισσότερη κατανάλωση.

    Κάντε καθαρισμό κάθε 20–30 ημέρες. Σε σπίτια με καπνό, κατοικίδια ή σκόνη, ακόμα συχνότερα.

    5. Θέρμανση με υγρασία: το κλιματιστικό καίει περισσότερο

    Η υγρασία κάνει τον χώρο να «κρυώνει», ακόμα και αν το θερμόμετρο δείχνει σωστούς βαθμούς.

    Λύση:Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα.
    Διατηρήστε την υγρασία στο 40%–55%.
    Η θερμοκρασία θα “ανεβεί” αμέσως στην αίσθηση, χωρίς επιπλέον ρεύμα.

    6. Η σωστή ώρα αερισμού

    Ο αερισμός είναι απαραίτητος για την ποιότητα του αέρα. Αλλά μην αερίζετε ποτέ με το κλιματιστικό ανοιχτό. Ο χώρος χάνει άμεσα την θερμότητα, και το κλιματιστικό χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο για να επαναφέρει τη θερμοκρασία..

    7. Πού να τοποθετηθεί

    Η θέση του κλιματιστικού παίζει σημαντικό ρόλο:

    Αποφύγετε:

    • Τοποθέτηση πίσω από κουρτίνες
    • Γωνίες που μπλοκάρουν τη ροή
    • Τοίχους με χαμηλή θερμομόνωση
    • Το AC πρέπει να «βλέπει» τον χώρο, όχι να έχει μπροστά του εμπόδια.

    Tips που κάνουν τεράστια διαφορά

    • Κλείστε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε.
    • Τοποθετήστε χαλιά/κουρτίνες για να κρατάει ο χώρος θερμότητα.
    • Ρυθμίστε ανεμιστήρα οροφής σε “winter mode” (χαμηλή φορά δεξιόστροφα).
    • Αν έχετε δύο κλιματιστικά, χρησιμοποιήστε αυτό του μεγαλύτερου δωματίου — θερμαίνει πιο ομοιόμορφα το σπίτι.

    Το κλιματιστικό μπορεί να γίνει μια από τις πιο οικονομικές μορφές θέρμανσης — αρκεί να λειτουργεί σωστά. Με σωστή θερμοκρασία, σταθερή λειτουργία, καθαρά φίλτρα και καλή διαχείριση της υγρασίας, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 20%–30% σε έναν χειμώνα. Μικρές αλλαγές που κάνουν πραγματική διαφορά στον λογαριασμό.

