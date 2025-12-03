Η SoftBank μειώνει το μερίδιό της στην Εutelsat, ανταγωνιστή της Starlink – «Βουτιά» 8% της μετοχής

Δημοσίευμα του Reuters, αναφέρει ότι η SoftBank πούλησε 36 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 26 εκατομμύρια μετοχές και περίπου το μισό μερίδιό της.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει την Τετάρτη η μετοχή της Eutelsat, ο όμιλος δορυφόρων που κατά πολλούς θεωρείται η απάντηση της Ευρώπης στην Starlink του Έλον Μασκ, μετά από δημοσίευμα ότι η ιαπωνική εταιρεία SoftBank μείωσε το μερίδιό της στην γαλλική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η μετοχή υποχωρεί σχεδόν 8% στο Χρηματιστήριο του Παρισιού.

Την πτώση πυροδότησε δημοσίευμα του Reuters, που αναφέρει ότι η SoftBank πούλησε 36 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 26 εκατομμύρια μετοχές και περίπου το μισό μερίδιό της στον πάροχο δορυφορικού internet.

Η Eutelsat είναι ιδιοκτήτρια του παρόχου δορυφορικού internet OneWeb, με τον οποίο συγχωνεύτηκε το 2023 σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Starlink στην αγορά.

Ωστόσο, ο γαλλικός όμιλος δυσκολεύεται να αξιοποιήσει το μερίδιο αγοράς της αμερικανικής εταιρείας. Η Eutelsat έχει επί του παρόντος περισσότερους από 600 δορυφόρους σε τροχιά σε σύγκριση με τους πάνω από 6.750 της Starlink, σύμφωνα με τους ιστότοπους των εταιρειών.

Αφού σημείωσε άνοδο άνω του 600% στις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους, καθώς η Ευρώπη αγωνιζόταν να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία μετά τη μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, η μετοχή της Eutelsat έχει έκτοτε υποχωρήσει άνω του 70%.

Η εταιρεία θεωρείται κρίσιμη για τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για τεχνολογική κυριαρχία. Τον Ιούνιο, το γαλλικό κράτος ηγήθηκε μιας επένδυσης 1,35 δισ. ευρώ στην Eutelsat, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχό της με ποσοστό περίπου 30%.