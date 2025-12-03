«Ιθάκη»: Λεπτό προς λεπτό η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – Ποιοι δίνουν το «παρών»

Σε εξέλιξη είναι η παρουσίαση του πολύκροτου βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, και έγινε ανάρπαστο. O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στις 7.24 μ.μ, ενώ ακούστηκε το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».
Συγκίνηση στο κατάμεστο «Παλλάς» προκαλεί η κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη με ένα τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 χρόνων.
Στην αίθουσα είναι 20 από τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οχτώ από τους 12 βουλευτές της Νέας Αριστεράς.