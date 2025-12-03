«Ιθάκη»: Λεπτό προς λεπτό η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – Ποιοι δίνουν το «παρών»

Σε εξέλιξη είναι η παρουσίαση του πολύκροτου βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, και έγινε ανάρπαστο. O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στις 7.24 μ.μ, ενώ ακούστηκε το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».

Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ευγενία Φωτονιάτα, Διδάκτωρ Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Χουλιαράκης, Διδάκτωρ Οικονομολόγος και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Αντώνης Λιάκος, καθηγητής νεώτερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συγκίνηση στο κατάμεστο «Παλλάς» προκαλεί η κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη με ένα τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 χρόνων.

Το κενό κάθισμα του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στην αίθουσα είναι 20 από τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οχτώ από τους 12 βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Σωκράτης Φάμελλος

Γιάννης Δραγασάκης

Γιάννης Ραγκούσης – Μαρίνα Κοντοτόλη

Όλγα Γεροβασίλη

Θεανώ Φωτίου – Έφη Αχτσιόγλου Ευάγγελος Αποστολάκης Κώστας Ζαχαριάδης Αλέξης Χαρίτσης Διονύσης Τεμπονέρας Νίκος Παππάς Κατερίνα Νοτοπούλου Ρένα Δούρου Γιάννης Μουζάλας

Γιάννης Μπαλάφας

Αθηνά Λινού

Γιώργος Καραμέρος

Στέφανος Τζουμάκας

Νάσος Ηλιόπουλος

Στέλιος Παππάς

Χρήστος Σπίρτζης

Νίκος Παππάς

Νίκος Μπίστης

Παναγιωτης Κουρουμπλής

