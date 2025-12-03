ΙΟΒΕ: Στο 2% του ΑΕΠ οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Στηρίζουν 40.000 θέσεις εργασίας

Η συνεισφορά του κλάδου στα δημόσια έσοδα εκτιμάται στα 1,3 δισ. ευρώ ετησίως, ένα ποσό που υπογραμμίζει τον ρόλο του κλάδου ως σταθερού πυλώνα της οικονομίας.

Συμβάλλοντας περίπου 4 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν το 2% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, ο κλάδος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταγράφει ιδιαίτερα υψηλό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΟΒΕ που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ελληνικού Ινστιτο του Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ) με τίτλο «Ο κλάδος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση από τον Δρα. Βασίλη Χατζίκο, Πρόεδρο του ΕΛΙΤΗΕ, και τον Νίκο Βέττα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναδεικνύοντας τη σημαντική οικονομική και κοινωνική βαρύτητα του τομέα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Ελευθέριος Κρητικός, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία. Η συνεισφορά του κλάδου στα δημόσια έσοδα εκτιμάται στα 1,3 δισ. ευρώ ετησίως, ένα ποσό που υπογραμμίζει τον ρόλο του κλάδου ως σταθερού πυλώνα της οικονομίας. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η επίδρασή του στην απασχόληση: η άμεση απασχόληση υπολογίζεται σε περίπου 20.000 θέσεις εργασίας, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά διπλασιάζεται, φτάνοντας τις 40.000 μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η έρευνα καταγράφει επίσης τη δυναμική ανάκαμψη του κλάδου μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης. Από το 2015 και μετά, ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται σταθερά, ενώ την περίοδο 2021–2022 η απασχόληση ξεπέρασε για πρώτη φορά τα επίπεδα του 2011. Ταυτόχρονα, η οικονομική επίδοση ενισχύεται αισθητά: η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κλάδου υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2016 και 2022, αγγίζοντας τα 787 εκατ. ευρώ.

Σημαντική είναι ακόμη η αύξηση τόσο των εξαγωγών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όσο και της εγχώριας ζήτησης, που έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τη μέση δεκαετία πριν το 2020, δείχνοντας ότι ο κλάδος μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή τροχιά. Κομβική διάσταση της μελέτης αποτελεί η σύνδεση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των νέων υποδομών της χώρας — από data centers και φωτοβολταϊκά πάρκα έως αναβαθμίσεις κτιρίων με σύγχρονα LED και έξυπνα συστήματα — επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην παραγωγή τεχνολογίας και την τελική της εφαρμογή σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές.

Παρά τη θετική εικόνα, η έρευνα εντοπίζει σοβαρές προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση στα πρότυπα. Βασική επιδίωξη του ΕΛΙΤΗΕ αποτελεί η στενή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και εποπτικούς οργανισμούς για την ενταντικοποίηση των ελέγχων και της εποπτείας στην αγορά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά γίνεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, τη βασική «βίβλο» για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων στην Ελλάδα: ενώ το 80% των ηλεκτρολόγων δηλώνει ότι το εφαρμόζει τακτικά, το 20% της αγοράς αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, και μόλις 1 στους 10 έχει μελετήσει αναλυτικά το σχετικό εγχειρίδιο.

Επιπλέον, σχεδόν το 30% των επαγγελματιών δεν ενημερώνεται συστηματικά για τις αλλαγές στα πρότυπα, αλλά βασίζεται σε αποσπασματικές πηγές, κυρίως από το διαδίκτυο ή από συναδέλφους.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ατυχημάτων από ηλεκτρική αιτία, την ανεπαρκή εποπτεία της αγοράς, τη δράση μη αδειοδοτημένων εγκαταστατών και την απουσία ψηφιακού μητρώου, αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο ισχυρό πλαίσιο ελέγχου, εκπαίδευσης και θεσμικής θωράκισης του κλάδου.