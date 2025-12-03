Καραβίας-(eurobank):-h-συγχώνευση-με-holdings-ενισχύει-τη-διαφάνεια,-μειώνει-τα-διοικητικά-έξοδα

«Η συγχώνευση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και παρέχει μια σαφέστερη χρηματιστηριακή εικόνα για την Eurobank», ανέφερε ο Φ. Καραβίας.

«Η συγχώνευση της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία με την Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings), αποτελεί τη φυσική συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε συντελεστεί το 2020», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

«Σήμερα, η ύπαρξη δύο διακριτών νομικών προσώπων δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα λειτουργικό ή εποπτικό σκοπό, καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι που τα δημιούργησαν. Αντιθέτως, η συγχώνευση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και παρέχει μια σαφέστερη χρηματιστηριακή εικόνα για την Τράπεζα Eurobank», συμπλήρωσε.

«Η συγχώνευση δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στη σύνθεση ή τη λειτουργία των οργάνων εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας – η οποία θα είναι πλέον η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία – παραμένει ως έχει, ενώ η Τράπεζα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, η συγχώνευση πραγματοποιείται με απόλυτη ουδετερότητα για τους μετόχους. Η διαπίστωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των υπό συγχώνευση εταιρειών, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.12.2024, διενεργήθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτές της Deloitte. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι 1 προς 1 και οι μέτοχοι της Holdings διατηρούν πλήρως τα ίδια δικαιώματα ψήφου και οικονομικής συμμετοχής.

Τέλος, εφόσον σήμερα εγκριθεί η συγχώνευση από τη Γενική Συνέλευση, η διαδικασία ολοκλήρωσης προχωρά άμεσα. Η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θα ανακοινωθεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα διαγραφεί η Eurobank Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Γ.Ε.ΜΗ., και θα πιστωθούν οι νέες μετοχές της Τράπεζας πλέον στους λογαριασμούς των μετόχων. Παράλληλα, θα εγκριθεί η εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους.

Όλες οι σχετικές ενέργειες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Κύπρου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, αναφέρω τις ακόλουθες ημερομηνίες ως τις πλέον πιθανές:

– 9/12, τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings,

– 12/12, ολοκλήρωση της συγχώνευσης και πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων,

– 15/12, πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Eurobank και επανεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με υπολειπόμενο ποσό 123 εκατ. ευρώ περίπου και ημερομηνία λήξης 29.04.2026».