Κομισιόν: Παρουσιάστηκε η πρόταση για το δάνειο στην Ουκρανία – Επιμένει για τα ρωσικά assets

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρότασή της για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027, μέσα δύο προτάσεις, βάζοντας την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο τραπέζι, παρά τις σθεναρές αντιστάσεις του Βελγίου, δίνοντας συγκεκριμένες εγγυήσεις και βάζοντας ως δίχτυ ασφαλείας τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι δύο λύσεις

Δανεισμό της ΕΕ, ο οποίος θα βασίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ,

Δάνειο Αποζημιώσεων, το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δανείζεται ταμειακά διαθέσιμα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που κατέχουν ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας

Ισχυρές εγγυήσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πρότασης, οι δύο αυτές λύσεις θεμελιώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο πέντε νομικών προτάσεων.

Όπως γίνεται γνωστό, οι προτάσεις θεσπίζουν μια σειρά από εγγυήσεις για την προστασία των κρατών-μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ενδεχόμενα μέτρα αντιποίνων στη Ρωσία.

Παράλληλα, «για την κάλυψη τυχόν υπολειπόμενου κινδύνου, το πακέτο περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύης με τη στήριξη διμερών εθνικών εγγυήσεων ή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ενώ οι προτάσεις συμμορφώνονται πλήρως με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, διατηρούν επίσης την ακεραιότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης και το καθεστώς του ευρώ ως παγκόσμιο νόμισμα».

With today’s proposals, we can give Ukrainians the means to defend themselves. And take forward peace talks from a position of strength. We are putting forward solutions to support Ukraine’s budget and strengthen its defence industry ↓ https://t.co/rVwJoZEOEy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025

Χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Κομισιόν έκανε γνωστό ότι θα κατατεθεί πρόταση δανεισμού για τη σύσταση δανείου αποζημιώσεων, πρόταση για την απαγόρευση οποιασδήποτε μεταφοράς ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας πίσω στη Ρωσία, δυο προτάσεις που θεσπίζουν σημαντικές εγγυήσεις για το Δάνειο Αποζημιώσεων, σχεδιασμένες για να προστατεύσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ενδεχόμενα μέτρα αντιποίνων, που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την ενημέρωση του Συμβουλίου.

Έμμεση απάντηση στο Βέλγιο

Επιπλέον η Κομισιόν για να κάμψει τις αντιρρήσεις του Βελγίου και να δώσει το πράσινο φως, αλλά και να κατανείμει τις επιπτώσεις, προτείνει την τροποποίηση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υποστήριξη δανείου προς την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει και τις δύο προτεινόμενες λύσεις.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «προτείνουμε τη δημιουργία Δανείου Αποζημιώσεων, χρησιμοποιώντας τα μετρητά από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ, με ισχυρές εγγυήσεις για τα κράτη-μέλη μας. Αυξάνουμε το κόστος του ρωσικού πολέμου επιθετικότητας. Και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως περαιτέρω κίνητρο για τη Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Επιπλέον των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δάνειο επανορθώσεων ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας μετρητά ισόποσα της αξίας των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται στο Βέλγιο.

Το δάνειο επανορθώσεων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου, ύψους έως και 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να διατηρηθούν τα οικονομικά του Κιέβου στην επιφάνεια τα επόμενα χρόνια.

Το δάνειο επανορθώσεων ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 δισεκατομμύρια ευρώ ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την Ένωση, επιπλέον των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που τηρούνται στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο.

Το πολεμικό ταμείο της Ουκρανίας αναμένεται να αδειάσει τον Απρίλιο.