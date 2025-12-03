Κριστίν-Λαγκάρντ:-Ο-πληθωρισμός-θα-παραμείνει-στον-στόχο-του-2%-τους-επόμενους-μήνες

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη πιθανότατα θα παραμείνει κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το παρόν, αν και οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι ασαφείς στο πεδίο των δασμών, σύμφωνα με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε στους Ευρωβουλευτές.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή είναι κοντά στο 2%, με τις υποκείμενες πιέσεις να είναι συμβατές με την επίτευξη αυτού του επιπέδου μεσοπρόθεσμα, δήλωσε η Λαγκάρντ.

Τον Σεπτέμβριο, η ΕΚΤ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 1,6% το α’ τρίμηνο του 2026 και ότι θα φτάσει ξανά το 2% μόνο το επόμενο έτος. «Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει γύρω από τον στόχο μας του 2% τους επόμενους μήνες», δήλωσε η Λαγκάρντ την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

«Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές εξακολουθούν να είναι αμφίπλευροι, ενώ η αβεβαιότητα παραμένει υψηλότερη από το συνηθισμένο λόγω των ασταθών παγκόσμιων εμπορικών πολιτικών»

Νέες προβλέψεις που θα περιλαμβάνουν μια πρώτη ματιά στο 2028 θα παρουσιαστούν όταν οριστούν τα επιτόκια στις 18 Δεκεμβρίου και «θα ρίξουν περαιτέρω φως στις προοπτικές», σύμφωνα με τη Λαγκάρντ.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, μιλώντας νωρίτερα την ίδια ημέρα, συμφώνησε ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές είναι αμφίπλευροι. «Είχαμε μια σαφή πρόβλεψη, λόγω του χαμηλού πληθωρισμού ενέργειας, για υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο, ειδικά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους», δήλωσε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.