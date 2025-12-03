Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός απατεώνας ο Τσίπρας – Εξοργιστικά όσα γράφει για το Μάτι

Με σκληρά λόγια μίλησε για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα». Παράλληλα, ανέφερε πως ξεκίνησε να διαβάζει το βιβλίο του, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα πάει απόψε στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκίνησε να διαβάζει την Ιθάκη γιατί «είχα πολύ μεγάλο ερωτηματικό να δω, όχι για τα όσα έγιναν το ’15, εκεί ξέρω πως πρόδωσε, αλλά το τι έχει γράψει για το Μάτι. (…)».

Σημείωσε πως όσα αναφέρονται για την τραγωδία είναι «εξοργιστικά». «Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε γονυπετής να ζητάει συγγνώμη, όχι μόνο γιατί άφησε αφύλακτο τον κόσμο, χωρίς πολιτική προστασία αλλά έστησε αυτή την καλοπαιγμένη παράσταση μπροστά στις κάμερες, που παρίστανε πως δεν ξέρει τίποτα, ενώ είχαν καεί τότε, και το γνώριζαν οι αρχές, 60-70 άνθρωποι. Τελικά, έχουμε 104 νεκρούς και κάποιοι την ώρα που ο Τσίπρας ήταν μπροστά στις κάμερες και έκανε τον ανήξερο, βρίσκονταν στη θάλασσα και δεν πήγαιναν σωστικά μέσα να τους περισυλλέξουν, για να μην περισυλλέξουν και νεκρούς και καταγράφουν».

Επίσης σχολίασε πως: «Ο λαός εξαπατήθηκε οικτρά και δική μου δέσμευση είναι να μην ξαναεξαπατηθεί. Δεν μπορούμε να αφήσουνε ξανά τον κόσμο στα νύχια απατεώνων. Ο Τσίπρας υπήρξε ένα πολιτικός απατεώνας, δεν μπορεί ο κόσμος να είναι εγκαταλελειμμένος».

Για το βιβλίο του κ. Τσίπρα ανέφερε παράλληλα πως «είναι μια άπελπις προσπάθεια αυτή τώρα να μαζέψει χρήματα».



