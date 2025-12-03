Λαγκάρντ: Κοντά στο 2% θα παραμείνει ο πληθωρισμός – Τι είπε για ρωσικά assets

«Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει γύρω από τον στόχο μας του 2% τους επόμενους μήνες», υπογράμμισε.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη πιθανότατα θα παραμείνει κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το παρόν, αν και οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι «θολές» γύρω από τους δασμούς, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Η αύξηση των τιμών καταναλωτή είναι κοντά στο 2%, με τις υποκείμενες πιέσεις να είναι συμβατές με την επίτευξη αυτού του επιπέδου μεσοπρόθεσμα», δήλωσε η Λαγκάρντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει γύρω από τον στόχο μας του 2% τους επόμενους μήνες», υπογράμμισε. «Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές εξακολουθούν να είναι αμφίπλευροι, ενώ η αβεβαιότητα παραμένει υψηλότερη από το συνηθισμένο λόγω των ασταθών παγκόσμιων εμπορικών πολιτικών» πρόσθεσε.

Παράλληλα, διεμήνυσε πως η ΕΚΤ δεν θα παραβιάσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει ένα δάνειο προς την Ουκρανία που θα εξασφαλίζεται με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Αυτό που έχω δηλώσει πολύ σαφώς και αυτό που έχει δηλώσει η ομάδα που με περιβάλλει είναι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν θα παραβιάσουμε τη συνθήκη. Δεν διορίστηκα πρόεδρος της ΕΚΤ από τη Συνέλευσή σας για να παραβιάσω τη συνθήκη», συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το -.

«Δεν είναι ότι αρνούμαστε, απλώς λέμε ότι πρέπει να σεβαστούμε τη Συνθήκη της Ευρώπης σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζω ειλικρινά ότι οι εξαιρετικοί συντάκτες και επικοινωνιολόγοι αυτού του σχεδίου έχουν βρει έναν τρόπο να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι μια δημοσιονομική υποχρέωση που έχουμε όλοι. Έτσι, όταν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο» σημείωσε.

«Δεν είναι δική μου απόφαση, αλλά θα είναι οι ηγέτες που θα αποφασίσουν αν υπάρχει κίνδυνος χρηματοπιστωτικής αστάθειας, επειδή ένα βασικό σημείο του χρηματοπιστωτικού δικτύου στο οποίο λειτουργούμε, δηλαδή το Euroclear, βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι καθήκον μας να το πούμε. Το δεύτερο καθήκον που έχουμε είναι να ελέγξουμε ότι το διεθνές δίκαιο τηρείται, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης στην οικονομική μας περιοχή, στο νόμισμά μας», τόνισε.

Ακόμη, ανέφερε ότι «η μεγάλη μου ελπίδα είναι ότι θα βοηθήσουμε την Ουκρανία, ότι θα βοηθήσουμε στη χρηματοδότησή της, αλλά χωρίς να παρακάμψουμε τη συνθήκη και χωρίς να παρακάμψουμε την επιτακτική ανάγκη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».