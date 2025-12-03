Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Ράλι για την μετοχή της Softbank

Οι μετοχές τεχνολογίας στην Ιαπωνία κατέγραψαν άνοδο την Τετάρτη (3/12), με επικεφαλής τη SoftBank, ακολουθώντας τα αντίστοιχα κέρδη της Wall Street και ενισχύοντας τον δείκτη Nikkei 225.

Η SoftBank, μεγάλος επενδυτής με έμφαση στην τεχνολογία, σημείωσε άνοδο άνω του 6%, διακόπτοντας ένα σερί τριών συνεδριάσεων με απώλειες. Η Tokyo Electron, η οποία προμηθεύει κρίσιμο εξοπλισμό κατασκευής chip σε εργοστάσια που παράγουν τσιπ της Nvidia, ενισχύθηκε πάνω από 4%. Η κατασκευάστρια εξοπλισμού λιθογραφίας Lasertec κέρδισε έως και 7%, ενώ η εταιρεία ημιαγωγών Renesas Electronics ανέβηκε περισσότερο από 6%. Η Advantest, προμηθεύτρια εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών, σημείωσε επίσης κέρδη έως 5%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei ηγήθηκε των κερδών στην Ασία, κλείνοντας με άνοδο 1,13% στις 49.858,50 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,04% στις 4.036,3 μονάδες. Τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, έναντι της αρχικής εκτίμησης για 1,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, απηύθυνε επίσης διάγγελμα προς το έθνος με αφορμή την πρώτη επέτειο από την αποτυχημένη προσπάθεια του πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γιολ να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Επιπλέον, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,18% και έκλεισε στις 8.595,2 μονάδες. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου υπολείπονταν των εκτιμήσεων την Τετάρτη, ωστόσο έδειξαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών.

Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε 2,1% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το τρίτο τρίμηνο του 2023, αν και κάτω από το 2,2% που ανέμεναν οικονομολόγοι της Reuters.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,35% στις 25.741,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας μειώθηκε κατά 0,51% στις 3.878,00 μονάδες, τη στιγμή που ο SZSE Component υποχώρησε κι εκείνος κατά 0,78% στις 12.955,25 μονάδες.