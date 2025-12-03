Close Menu
    Με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

    Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης.

    Ο Πρόεδρος της Βουλής την υποδέχτηκε με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και ένα θερμό ασπασμό λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι από την είσοδο του Κοινοβούλιο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

    Η συνάντησή τους εντάσσεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν οι εκάστοτε νέοι πρέσβεις με την πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Η πρέσβης χαιρέτησε τους υπαλλήλους της Βουλής και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί, λέγοντας «καλησπέρα» στα ελληνικά.

    Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

