Με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής την υποδέχτηκε με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και ένα θερμό ασπασμό λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι από την είσοδο του Κοινοβούλιο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η συνάντησή τους εντάσσεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν οι εκάστοτε νέοι πρέσβεις με την πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Η πρέσβης χαιρέτησε τους υπαλλήλους της Βουλής και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί, λέγοντας «καλησπέρα» στα ελληνικά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

