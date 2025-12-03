Μπαίνουν μπουλντόζες στο Six Senses Porto Heli των €150 εκατ.

Σε τροχιά ανάπτυξης μπαίνει το Infinity, Six Senses Porto Heli, ένα project ύψους 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα σηματοδοτήσει την άφιξη ενός ακόμη πολυτελούς brand στην Πελοπόννησο. Στην κατεύθυνση αυτή, η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας ενέκρινε αφενός την τοποθέτηση προσωρινών εργοταξιακών οικίσκων και αφετέρου την εγκατάσταση κινητών συγκροτημάτων κατασκευών στο πλαίσιο της αννάπτυξης του πολυτελούς resort.

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω εγκρίσεις αφορούν την αποπεράτωση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Το έργο της ανάπλασης του πρώην Costa Perla στην Ερμιόνη έχει ανατεθεί στην ΕΚΤΕΡ, η οποία έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη ενός υπερπολυτελούς σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα αναβαθμίσει την ταυτότητα της Πελοποννήσου ως διεθνούς τουριστικού προορισμού για ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης την 21η Νοεμβρίου του 2026.

Την επένδυση «τρέχει» το κοινοπρακτικό σχήμα της εγχώριας κτηματομεσιτικής Golden Land Goutos, της επενδυτικής εταιρείας CBE Capital, του fund Taconic Capital Advisors και της Cedar Capital Partners.

Τι προβλέπει το project

Σύμφωνα με τo πλάνο, προβλέπεται η μετατροπή του πρώην ξενοδοχείου Costa Perla σε ένα πολυτελές Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα που θα κατασκευαστεί σε μία έκταση 67 στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κουβέρτα – Περλέ – Μπουρλότο», του δήμου Ερμιονίδας.

Το πολυτελές resort που θα φέρει το brand Six Senses και θα ονομαστεί Infinity, Six Senses Porto Heli, θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Silver, θα είναι δυναμικότητας 60 δωματίων και σουιτών με ιδιωτικές πισίνες και κήπο, ενώ θα διαθέτει και μια ξεχωριστή βίλα με τρία υπνοδωμάτια. Ο σχεδιασμός προβλέπει, μάλιστα, την κατασκευή 10 branded κατοικιών 5 έως 8 υπνοδωματίων, οι οποίες θα διατεθούν προς πώληση.

Πέραν των χώρων φιλοξενίας, το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα διαθέτει κεντρικό εστιατόριο, μπαρ, υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων καθώς και ένα ελληνικό καφενείο βασισμένο στην παράδοση της χώρας.

Στις παροχές του Infinity, Six Senses Porto Heli θα προστεθούν και 8 αίθουσες περιποίησης, υποδομές για θαλάσσια σπορ, υπαίθριο γυμναστήριο, μπουτίκ και concept store, ενώ θα κατασκευαστεί και ένας προβλήτας για τα σκάφη των πελατών.

Σημειωτέον ότι αυτό είναι το δεύτερο υπό ανάπτυξη project της Six Senses στη χώρα μας μετά από εκείνο που έχει ανακοινώσει η Grivalia Hospitality στους Πεταλιούς, το Six Senses Megalonisos. Μάλιστα, το Infinity, Six Senses Porto Heli είναι το ένα εκ των δύο πολυαναμενόμενων projects που βρίσκονται υπό κατασκευή στο Πόρτο Χέλι. Το έτερο είναι εκείνο του Ιρλανδού κροίσου Πολ Κόλσον, το οποίο επίσης θα φέρει ένα πολυτελές brand εκείνο της Four Seasons Hotels & Resorts.

Σε ό,τι αφορά την Golden Land Goutos, μετρά περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριοποίησης στο ελληνικό real estate και δη στον τομέα των premium ακινήτων, με αιχμή την περιοχή των νοτίων προαστίων της Αθήνας και το Πόρτο Χέλι. Η εταιρεία διαθέτει πολυτελείς κατοικίες προς μίσθωση και προς πώληση στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στο Λαγονήσι, στο Ελληνικό, στη Βάρη, στη Βάρκιζα, στη Γλυφάδα, σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως τα Βριλήσσια και η Κηφισιά, καθώς και στο Πόρτο Χέλι.

Η Six Senses είναι μέρος των IHG Hotels & Resorts και αποτελεί κορυφαίο brand πολυτελών resorts φιλοξενίας και ευεξίας παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιο της αλυσίδας περιλαμβάνει περισσότερα από 20 πολυτελή resorts & spas, ενώ έχει στα σκαριά και δεκάδες έργα σε όλο τον κόσμο.