Νέα αντίδραση του Βελγίου για τα δεσμευμένα ρωσικά assets – «Δεν εισακουσθήκαμε»

Το Βέλγιο απέρριψε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο να καλύψουν τις «πιεστικές οικονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας την προσεχή διετία, αλλά χωρίς να εγκρίνουν σχέδιο για τη χρήση 140 δισ. ευρώ ρωσικών δεσμευμένων πόρων στην Ευρώπη ώστε να χορηγηθεί δάνειο στο Κίεβο, ιδίως λόγω ανησυχιών για τους νομικούς κινδύνους που ήγειρε το Βέλγιο.

Οι ανησυχίες του Βελγίου όσον αφορά τη χρήση ρωσικών assets για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία είναι θεμιτές και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες αυτές, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

Τα σχόλια αυτά έρχονται λίγες ώρες προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύσει την πρόταση για το πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει δάνειο επανορθώσεων 140 δισ. ευρώ στο Κίεβο, στηριζόμενο σε περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.

«Αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε», σημείωσε ο Μαξίμ Πρεβό προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του NATO και τόνισε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέλει να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί δάνειο στην Ουκρανία, «δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες» του Βελγίου και παραμένει «η χειρότερη από τις επιλογές».

Όλοι μπορούν να δουν πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια ισχυρή λύση για τη χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε επίσης ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι η χώρα του αξιώνει οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει να καλυφθούν πλήρως.

Το Βέλγιο δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους εταίρους του ή την Ουκρανία, δήλωσε επίσης, και εξακολουθεί να ζητάει εναλλακτική στο δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία με χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η αντίδραση του Βελγίου θέτει ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει το δάνειο προς την Ουκρανία. Και με το Κίεβο να αντιμετωπίζει οικονομική κρίση τους επόμενους μήνες, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν έχουν πλέον χρόνο, σημειώνει το πρακτορείο -.

Η ΕΕ εξετάζει τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως τον πιο εφικτό τρόπο για να εξασφαλίσει στην Ουκρανία τα δισεκατομμύρια που χρειάζεται, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με τη Ρωσία. Ωστόσο έχει συναντήσει την αντίδραση του Βελγίου, η υποστήριξη του οποίου στο σχέδιο είναι κρίσιμη, καθώς τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που η ΕΕ ελπίζει να χρησιμοποιήσει κατέχονται από το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η βελγική κυβέρνηση ανησυχεί ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου εάν η Ρωσία κινηθεί νομικά. «Δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιούν τα χρήματα και να μας αφήνουν μόνους μας να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο», δήλωσε ο Πρεβό.

Η Κομισιόν και διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να καθησυχάσουν αυτούς τους φόβους, αλλά το Βέλγιο εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με τις λύσεις που προτείνονται. «Η πόρτα μας παρέμεινε πάντα ανοιχτή και εξακολουθεί να είναι, ωστόσο αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε», είπε ο Πρεβό. «Οι ανησυχίες μας υποβαθμίζονται».

Η Επιτροπή ήλπιζε ότι η ΕΕ θα καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος στην επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του μπλοκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Αυτός ο στόχος φαίνεται πλέον αμφίβολος, τονίζει το - προσθέτοντας ότι οι τελευταίες δηλώσεις από τη βελγική πλευρά ενδέχεται να αναγκάσουν τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να εξετάσουν πιο προσεκτικά και άλλες επιλογές χρηματοδότησης.

Ο Πρεβό πάντως κάλεσε την ΕΕ να δανειστεί τα χρήματα για να υποστηρίξει το δάνειο προς την Ουκρανία. «Είναι μια γνωστή, ισχυρή και καθιερωμένη επιλογή με προβλέψιμες παραμέτρους», υποστήριξε.

Διαβάστε ακόμα:

«Όχι» της ΕΚΤ στην Κομισιόν για το δάνειο 140 δισ. στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά assets