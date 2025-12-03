Οι-αγροτικές-κινητοποιήσεις-«νάρκη»-για-τις-εταιρείες-πετρελαιοειδών

Πλήγμα στην κατανάλωση καυσίμων κίνησης μέσα στο Δεκέμβριο φοβούνται οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών σε περίπτωση που συνεχιστούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα οι αγροτικές κινητοποιήσεις και σημαντικοί κεντρικοί άξονες του οδικού δικτύου της χώρας παραμείνουν κλειστοί. Μια τέτοια εξέλιξη -που φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα ενός τμήματος τουλάχιστον των αγροτών- θα μπορούσε να ακυρώσει την ανοδική πορεία της αγοράς καυσίμων κίνησης του πρώτου ενδεκαμήνου και σε επίπεδο έτους να καθηλώσει τις πωλήσεις στα περυσινά επίπεδα.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), ο όγκος πωλήσεων των βενζινών αυξήθηκε στο πρώτο φετινό δεκάμηνο κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και του diesel κίνησης κατά 1,3%, με αποτέλεσμα στο σύνολο των καυσίμων κίνησης το ποσοστό ανόδου να διαμορφωθεί πολύ κοντά στο 1,3%.

Αντίθετα, πολύ μεγαλύτερη αύξηση (+23% σε σχέση με πέρυσι) σημείωσε στο δεκάμηνο η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης λόγω κυρίως των καιρικών συνθηκών κατά το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς και των χαμηλότερων τιμών πώλησης τον Οκτώβριο (+14,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα).

Γενικότερα ένας συνδυασμός μεγαλύτερου τουριστικού ρεύματος, χαμηλότερων τιμών λιανικής (πτώση πετρελαίου στις διεθνείς αγορές) και ψυχρών καιρικών συνθηκών οδήγησε σε αύξηση τους όγκους πώλησης, τάση που -σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς- συνεχίστηκε ως ένα βαθμό και μέσα στο Νοέμβριο.

Παρόλα αυτά, οι αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αρτηριών της χώρας προβληματίζουν τις εταιρείες πετρελαιοειδών, ιδίως στο βαθμό που θα συνεχιστούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. «Σε μια τέτοιο περίπτωση, είναι προφανές πως αρκετές μετακινήσεις Ελλήνων πολιτών είτε θα ματαιωθούν, είτε θα γίνουν με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως τα τρένα και τα αεροπλάνα. Ο πτωτικός επηρεασμός της ζήτησης θα είναι προφανής. Και ας μην ξεχνούμε ότι οι μεγάλες καταναλώσεις καυσίμων γίνονται στους εθνικούς άξονες της χώρας, δηλαδή στα σημεία που οι αγροτικές κινητοποιήσεις παρεμβαίνουν» αναφέρει στέλεχος της αγοράς.

Πέραν αυτών, η ζήτηση για πετρελαιοειδή θα επηρεαστεί το Δεκέμβριο και από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά το συγκεκριμένο μήνα, καθώς η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε θερμοκρασίες που επικρατούν.

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών εκπροσωπείται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας από τις εταιρείες Ελινόιλ και Revoil, ενώ ηγετική θέση στη συγκεκριμένη αγορά έχουν οι θυγατρικές των εισηγμένων HelleniQ Energy και Motor Oil.