    Wednesday, December 3
    Ολυμπία Οδός: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτόματα διόδια

    Επιχειρήσεις

    Η Πατρών – Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

    Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Μιντιλόγλι έως Καμίνια (μήκους 10 χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα-Κυλλήνη (46,5χλμ.).

    Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών – Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

    Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

