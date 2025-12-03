Ουκρανία:-Ενέκρινε-τον-προϋπολογισμό-του-2026-με-εστίαση-στην-άμυνα

Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί βασικό βήμα για την Ουκρανία ώστε να εξασφαλίσει ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2026, σχεδιάζοντας να διαθέσει περίπου το 27,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας για τον στρατό και την άμυνα.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού ορίζεται στο 18,5% του ΑΕΠ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών. Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί βασικό βήμα για την Ουκρανία ώστε να εξασφαλίσει ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

- – ΜΠΕ