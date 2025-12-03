Ο-«Γολγοθάς»-των-φορολογικών-υποχρεώσεων-τη-νέα-χρονιά

Ανηφορικός θα είναι ο «Γολγοθάς» φόρων του 2026, καθώς, παρά τις μειώσεις των συντελεστών, ο προϋπολογισμός προβλέπει εισπράξεις φόρων ύψους 73,477 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με φέτος, κατά 3,5%.

Το φορολογικό «φορτίο» της νέας χρονιάς είναι «ασήκωτο» αφού, με εξαίρεση δυο μήνες, τον Μάρτιο και τον Μάιο, που τα φορολογικά έσοδα κινούνται πέριξ των 5 δισ. ευρώ, για όλους τους υπόλοιπους οι υπόχρεοι θα πρέπει να καταβάλουν πολύ περισσότερα.

«Πρωταθλητής» μήνας στο σκέλος των εισπράξεων αναδεικνύεται ο Ιούλιος, οπότε και θα πρέπει στα δημόσια ταμεία να εισρεύσουν έσοδα πάνω από 8,5 δισ. ευρώ, ενώ ο μήνας με τις χαμηλότερες «απαιτήσεις» είναι ο Μάρτιος κατά τον οποίο θα πρέπει να εισπραχθούν περίπου 5,014 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι εισπράξεις του πρώτου εξαμήνου υπολογίζονται σε 32,799 δισ. ευρώ, ενώ το δεύτερο εξάμηνο είναι περισσότερο «απαιτητικό» αφού οι εισπράξεις θα εκτιναχθούν στα 73,477 δισ. ευρώ.

Αυξημένες εισπράξεις

Οι αυξημένες εισπράξεις του δεύτερου εξαμήνου δικαιολογούνται φυσικά από το γεγονός ότι στο δεύτερο μισό του έτους καταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ο ΕΝΦΙΑ, αλλά και τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων, όπως δόσεις ρυθμίσεων κ.ά.

Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η αυξημένη ροή φόρων θα προέλθει από τη μεγέθυνση των εισοδημάτων, λόγω των αυξήσεων που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις, αλλά φυσικά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Επίσης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στηρίζει για μια ακόμη χρονιά τις προσδοκίες του για αύξηση των εισπράξεων στους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, ΕΦΚ), που θα αποτελέσουν τους κύριους «αιμοδότες» των εσόδων αφού και λόγω των αυξημένων τιμών που κυριαρχούν στην αγορά, σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνουν περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μειώνοντας όμως ταυτόχρονα τζίρους από την αγορά.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2026

Ιανουάριος: 6.136 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 11.860 (+5.724)

Μάρτιος: 16.874 (+5.014)

Απρίλιος: 22.340 (+5.466)

Μάιος: 27.418 (+5.078)

Ιούνιος: 32.799 (+5.381)

Ιούλιος: 41.363 (+8.564)

Αύγουστος: 47.687 (+6.324)

Σεπτέμβριος: 54.099 (+6.412)

Οκτώβριος: 60.778 (+6.679)

Νοέμβριος: 66.516 (+5.738)

Δεκέμβριος: 73.477 (+6.961)