Ο-«γόρδιος-δεσμός»-των-μπλόκων-που-ενισχύονται

Λύση στο γόρδιο δεσμό των αγροτικών κινητοποιήσεων αναζητά η κυβέρνηση, τη στιγμή που τα μηνύματα από τα μπλόκα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και στον χορό των διαμαρτυριών μπαίνουν και οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά της κυβέρνησης επιμένουν να παραθέτουν τα στοιχεία για το σύνολο της χρηματοδότησης που προορίζεται να φτάσει στους αγρότες. «Φέτος θα φτάσουμε στα 3,7 δισ. ευρώ» επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Όμως, από την άλλη πλευρά οι αγρότες απαντούν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν τηρηθεί υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα, γεγονός που τους κάνει εξαιρετικά επιφυλακτικούς ότι θα τηρηθούν τώρα. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν διαμορφώσει μια ασφυκτική κατάσταση για τους παραγωγούς. Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά επιδιώκουν να στείλουν και ένα αυστηρό μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα με τη μορφή των αποκλεισμών, δεν είναι κάτι που θα γίνει ανεκτό.

Είναι σαφές ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς και δεν προσφέρεται για εύκολες και επικοινωνιακές απαντήσεις. Στην κυβέρνηση επενδύουν στην προοπτική η συνέχιση των πληρωμών τις επόμενες μέρες να δείξει ότι υπάρχει σχέδιο και πρόθεση να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει έναντι των αγροτών. Ίσως μια τέτοια εξέλιξη να οδηγούσε και σε ρήγματα στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, κάτι που θα διευκόλυνε την επιχειρηματολογία και για πολιτικά υποκινούμενη σκληρή στάση από κάποιους εκ των διαμαρτυρόμενων παραγωγών. Για την ώρα δεν διαφαίνεται τέτοια προοπτική, καθώς όχι μόνο δεν δείχνει να υπάρχει ρήγμα, αλλά είναι γενικευμένη η αίσθηση ότι οδηγούμαστε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, εκπέμπεται αυστηρό μήνυμα ότι υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε και χθες ότι δεν γίνεται να κλείσουν οι δρόμοι και να εμποδιστεί η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Επανέλαβε ότι είναι δουλειά της αστυνομίας να εκπονήσει σχέδιο για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου και κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να αφεθεί η κατάσταση αυτή να μακροημερεύσει: «Είναι το καθήκον της αστυνομίας αυτό. Επιχειρησιακά το πως θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διεμήνυσε ότι θα αντιμετωπιστούν με μηδενική ανοχή καταλήψεις κρίσιμων υποδομών. Προανήγγειλε συλλήψεις, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση κατάληψης κρίσιμων υποδομών «τα πράγματα είναι σοβαρά και κοστίζουν πολύ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι υπαίτιοι θα βρεθούν απέναντι σε σοβαρές κατηγορίες. «Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε» επισήμανε.

Βεβαίως, είπε ότι δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας διάθεση να ασκηθεί βία. «Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν αυτή τη στιγμή τα αιτήματά τους» ανέφερε.

