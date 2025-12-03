Παπαθανάσης:-Η-ταχεία-υλοποίηση-του-Προγράμματος-Δίκαιης-Αναπτυξιακής-Μετάβασης-φέρνει-ήδη-αποτέλεσμα

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, ο προγραμματισμός των επικείμενων προσκλήσεων, καθώς και η πρόταση αναθεώρησής του.

Η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών και οικονομικών φορέων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αφήνοντας θετικό αποτύπωμα ως προς την εξέλιξή της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο ήδη παράγει απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες, ο προγραμματισμός των επικείμενων προσκλήσεων, καθώς και η πρόταση αναθεώρησής του.

Η Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση του σχεδίου αναθεώρησης, των κριτηρίων και της μεθοδολογίας αξιολόγησης των νέων δράσεων, καθώς και όλων των σχετικών εισηγήσεων. Επιπροσθέτως, καταγράφηκε σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων από τα Μέλη της Επιτροπής, γεγονός που ανέδειξε το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι δράσεις του Προγράμματος.

Μέσα από νέες επενδύσεις, δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, η τοπική οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και οι κάτοικοι αποκτούν καλύτερες προοπτικές για απασχόληση και εξέλιξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν καθοριστικά σε μια

δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η ταχεία υλοποίηση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με παρεμβάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και των τοπικών κοινωνιών που δέχθηκαν το βάρος της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας, φέρνει ήδη αποτέλεσμα. Το καταδεικνύουν οι επενδύσεις που έχουν εγκριθεί και οι συνθήκες για νέες θέσεις εργασίας που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται.

Αλλά και οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής και κοινωνικής συνοχής. Επιταχύνουμε την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου με στόχο ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα επιτρέπει στους συμπολίτες μας, κυρίως στις νέες και στους νέους, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Ευχαριστώ θερμά τον Διοικητή και τα στελέχη της ΕΥΔΑΜ αλλά και κάθε εμπλεκόμενο φορέα σε Ελλάδα και Ε.Ε., για την προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου το Πρόγραμμα ΔΑΜ να αποτελέσει δικλίδα βιώσιμης ανάπτυξης, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.»

O Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Πελοπίδας Καλλίρης, τόνισε «Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έχει πλέον εισέλθει σε φάση ώριμης υλοποίησης, με ποσοστά ενεργοποίησης που υπερβαίνουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού και περισσότερες από 800 ενταγμένες πράξεις σε όλες τις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως η χώρα διαχειρίζεται την πρόκληση της μετάβασης με ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο με μετρήσιμα αποτελέσματα. Με τις επερχόμενες προσκλήσεις, ύψους σχεδόν 400 εκατ. ευρώ, θα ενεργοποιήσουμε όλες τις προτεραιότητες του Προγράμματος, με έμφαση σε έργα και δράσεις γύρω από κρίσιμες τεχνολογίες και αναδυόμενες δεξιότητες του νέου οικονομικού μοντέλου.

Στόχος μας στα επόμενα δύο χρόνια είναι «η μετάβαση να αποτυπωθεί απτά στην καθημερινότητα των πολιτών», με επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δεν συνιστά για εμάς ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά μια συλλογική εθνική δέσμευση για την αναπτυξιακή ανάκαμψη των περιοχών, που σήκωσαν διαχρονικά το βάρος της λιγνιτικής εποχής».